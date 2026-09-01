鏡頭：三難村飄蘋果香　記者忍不住當場下單

蘋果園裡果實掛滿枝頭，早熟富士、秦脆正當時，（中評社 高映竹攝） 中評社延安9月22日電（記者 高映竹）9月21日，粵港澳大灣區媒體聯盟“重走長征路”陝甘行採訪團來到延安市安塞區高橋鎮南溝村。蘋果園裡果實掛滿枝頭，早熟富士、秦脆正當時，陸續採摘裝箱。



“交通基本靠走，通訊基本靠吼，打下點糧食也不好賣，莊裡的女娃娃都嫁出去了，卻沒有人願意嫁進來。”駐村幹部張媛媛用老一輩人的話形容過去的南溝。那時，村裡出行難、娶媳婦難、村幹部幹事難，全村衹有一條兩米寬的土路，沒有通訊信號。2013年，延安遭遇百年不遇的強降雨，村裡的窑洞大多嚴重受損。



變化從建強黨支部開始。2013年，村裡選舉黨員致富能人張潤生擔任黨支部書記；2014年，39戶村民的新房全部建成，配套了水、電、路、氣。此後，村裡推行“資源變資產、資金變股金、農民變股東”的“三變”改革，建立“支部＋合作社＋企業＋群眾”聯農帶農機制。村民以土地和資金入股，既拿土地流轉費、保底收入和分紅，又能在景區務工、當保潔員和護林員。去年，村民人均收入達2.4萬元，南溝村先後獲評全國文明村等榮譽。



2022年10月26日，黨的二十大閉幕後，習近平總書記離京考察第一站來到南溝村，就在採訪團所在的矮化密植園8號地塊，同鄉親們面對面交流，詢問蘋果品種、價格和村民收入。駐村幹部思丹丹介紹，村裡在山腳下築起7座水壩、山上建起7座水塔，雨季蓄水，旱季滴灌到每一棵樹下，解決了用水和灌溉問題。總書記指出，大力發展蘋果種植業可謂天時地利人和，“這是最好的、最合適的產業，大有前途”。



如今，南溝人又在“換品種”上下功夫。新任村黨支部書記李金亮介紹，村裡正把樹齡20年左右、產量和品質下滑的老紅富士，改種為秦脆等新品種，果業部門提供苗木和物資。“新品種頭一年栽樹，第二年就能結果。我去年栽了十幾畝，今年已經掛上果了。”他到外地學習時發現，自家紅富士每斤賣3元，人家的秦脆能賣到5.5元。村民自己當起主播，有人粉絲20多萬，就在蘋果地裡直播賣果。“只要你種上好蘋果，就能賣掉。”



南溝蘋果已銷往國內40多個城市，還被德國、新加坡、烏拉圭的友人認養。李金亮介紹還有不少港澳台銷量。在採訪間隙，不少記者當場訂購了幾箱品色上乘的秦脆。



“種蘋果肯定想掙錢，掙了錢，改變自己的日子，改變自己的光景。”李金亮說。黃土坡上的蘋果紅了，南溝人的光景也越過越紅火。

