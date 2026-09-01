延安行：一馱糧八個饅頭　勞模家庭的八十年

2002年，四叔把爺爺僅存的幾件遺物交到了他手裡，楊寶成把它們放進了紀念館，其中有王震給爺爺的題詞，也有1975年朱德為爺爺寫下的題詞。（中評社 高映竹攝） 中評社延安9月22日電（記者 高映竹）“吃水不要忘了挖井人，翻身不要忘了共產黨。”



這是陝北農民楊步浩留給子孫的家訓。八十多年前，他趕著毛驢，把自家地裡打下的糧食送到楊家嶺，替毛主席和朱總司令交上了生產任務；八十多年後，他的孫子楊寶成站在延安革命紀念館裡，把這段往事講給遠道而來的人們聽。



9月21日，粵港澳大灣區媒體聯盟“重走長征路”陝甘行採訪團來到延安。今年，恰逢紅軍長征勝利90周年。從紀念館的展廳到楊家嶺的窑洞，記者們聽到的，是一個普通農民和人民領袖之間的情誼，也是一個家庭三代人守著一個故事、守著一句家訓的堅持。



一馱糧食的分量



延安革命紀念館裡，有一處“小米加步槍”的展櫃。講解員藺瑞說，小米是當年陝北山區百姓的主要口糧，戰士們的軍糧大多是老百姓凑出來的，很多時候還要摻著野菜充饑。邊區最困難時，百姓只能靠野菜、米糠、黑豆果腹，毛主席在生產動員大會上問大家：“餓死呢？解散呢？還是自己動手呢？”一場轟轟烈烈的大生產運動由此興起。楊步浩，就是那場運動裡千千萬萬普通人中的一個。



楊寶成抬手指向展板上的一份勞動模範名單，“甲等勞動模範”下面，第一行第七個名字，就是楊步浩。“那就是我爺爺。”



楊步浩是陝北橫山人，10歲起就給地主當長工。老家鬧災荒，一連五年顆粒無收，他逃荒到延安，在地主家的牛棚裡安了身。黨中央、毛主席到了陝北，他分到了土地和窑洞，還分到了驢和牛。更讓他想不到的是，一個不識字的莊稼漢也有了選舉權，邊區選民往候選人的碗裡投豆豆，就能選出自己心目中的領導人。“一個農民一輩子都不敢想的事，現在都有了。”楊寶成說，爺爺打心底裡感激共產黨、感激毛主席。



1943年，楊步浩被評為延安縣勞動模範，到南泥灣參觀三五九旅時聽說，毛主席和朱總司令也有生產任務。主席和朱老總那麼忙，還得自己種地？他心裡著急。那一年，他起早貪黑多開荒地，趕上了大豐收，打下的糧食曬了又曬、挑了又挑，只留下自家的口糧，其餘的馱上毛驢，一路趕到楊家嶺。見到毛主席，他說：“你們的生產任務，我替你們交了。”



毛主席知道陝北窮、陝北苦，問他：“你一個農民，這是為啥呢？”楊步浩激動得哭了：“要是沒有黨中央，沒有毛主席，我早就餓死了。是你們來了，我們邊區的農民才有了選舉權，才真正當了主人。”那天中午，毛主席留他在家裡吃了飯，又拿了些自己在楊家嶺菜地裡種的西紅柿和辣椒給他。從那以後，每年的生產任務，楊步浩都替毛主席和朱總司令交上。“一個農民和一位偉人，就這樣結下了深厚的友誼，”楊寶成說，“我自己想想，真是不可思議。”



有人或許會問：不就是交點糧食嗎？楊寶成真正讀懂爺爺，是在18歲參軍以後。“陝北和關中平原那些產糧區不一樣，我們是靠天吃飯的……你今年把公糧交了，明年要是沒收成，是會餓死人的，真的。”一馱糧食的分量，就在這裡。

