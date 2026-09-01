綠硬洗洋流　媒體人：阻蔣萬安越賴清德生死線

中評社台北9月22日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋持續造勢，綠營近日硬洗“洋流效應”，媒體人朱凱翔對此表示，綠營不可能翻盤，硬推沈伯洋只為把市長蔣萬安鎖死在藍營基本盤，否則將跨過賴清德的“總統生死線”。



朱凱翔在其粉專發文表示，台北市向來藍大於綠，綠營自己也很清楚，一個指標就是民進黨市議員只提了25＋1席，就是所謂的嘴巴吹著“洋流”，身體倒是很誠實，在扣除2席原住民後的59席區域議員中，民進黨依44%理論極限計算為25.96席，因此戰略上採取“保守提名25席”。就是在扣除其他小黨分流後，確保提名全壘打。反觀泛藍陣營則因為大盤底氣足、容錯率高，採取了積極提名31到33席的戰略，鎖定單獨過半。參照過去，2026年的台北，根本不存在翻盤的客觀條件。



當前20至34歲的年輕首投族與主力新世代，其核心政治基因是“反對現狀”與“厭惡長期執政黨”，這群人早已不是民進黨的天然基本盤。既然如此，“洋流”在鬧騰什麼？因為賴清德的最大夢魘，就是蔣萬安的兵鋒劍指何方，與非綠板塊高度集中化。硬洗“洋流效應”？戰略核心並非寄望奇蹟翻盤，而是因為在一對一正面對決的局勢下，沈伯洋選得越爛，蔣萬安就會選得越好，一定要將蔣萬安的得票率死死釘在藍營的傳統基本盤內，全力防堵他跨入柯文哲到馬英九的“總統區間”。



一旦非綠陣營完成結構性合流，蔣萬安的得票區間將會發生質變，這將直接推演為賴清德與民進黨中央的毀滅性夢魘：指標一，柯文哲57%門檻；指標二，蔣萬安進入57%到64%的“總統”區間，新一代“非綠共主”正式誕生。蔣萬安成功吸納原本流向白營或中間的選票，非綠板塊高度集中化。這是賴清德最不樂見的夢魘，意味著泛綠44%的鋼鐵基本盤，將被徹底僵化並孤立為天花板，綠營在接下來的“總統”大選，將難有勝算。指標三：馬英九64%天花板，現象級的政治海嘯。代表中間與藍營選民排山倒海的絕對多數，若形成席捲式的政治海嘯，板塊全面實質回流。這就不只是夢魘，更是毀滅性打擊！綠營在全台的防線將面臨徹底潰敗，退守濁水溪以南。



所以，“洋流”的真相，其實就是提前阻斷蔣萬安通往“總統”區間的割喉賽局。硬洗“洋流效應”，就是因為在一對一的死局中，沈伯洋若是不能用高強度的對立將蔣萬安的得票率反向鎖死，一旦放任蔣萬安吸納白營與中間選票，衝破57%的防線，就等於親手為藍營催生出一位具備絕對統治力的“非綠共主”。



朱凱翔表示，“這是賴清德的生死線，跟沈伯洋本人，其實一點關係都沒有。”