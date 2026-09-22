習特會前 美媒連傳美台關係不利訊息

POLITICO報導白宮國安會亞洲事務高級主任簡以榮對特朗普失去對台政策影響力 中評社華盛頓9月21日電（記者 余東暉）華府“習特會”之前，美國媒體接連放出關於美台關係的不利訊息。《紐約時報》稱“對台軍售是可能顛覆脆弱的美中關係的問題”，並引用專家的話透露，赴美台灣官員曾被特朗普政府告知減少訪問華盛頓智庫。POLITICO透露，白宮主要對華鷹派人物簡以榮（Ivan Kanapathy）“日子不好過”，其推動親台政策的影響力被邊緣化。



《紐約時報》21日報導稱，中方在本週會晤的一個重要目標可能是說服特朗普繼續推遲140億美元的對台軍售。特朗普今年5月訪華後，暫停了這筆軍售。他當時透露，與中方就此談了很多，並稱對台軍售是“很好的談判籌碼”。



過去幾個月，中國官方一直在敦促美國不要對台軍售。中方專家強調，對台軍售可能危及“中美建設性戰略穩定關係”。美國高級官員，包括防長赫格塞斯、副防長柯伯吉在內，在各種論壇和講台上都避免公開提及台灣。



美國外交關係委員會研究員石可為（David Sacks）認為，這只是中方為促使特朗普政府減少對台灣的支持而採取的一系列複雜策略的開端，中方會利用此次峰會繼續實施這一戰略。