歐盟擬延長對俄制裁36個月

當地時間21日，歐盟27個成員國駐歐盟大使進行了長時間討論，準備將對3000多個俄羅斯個人和實體實施制裁的期限延長36個月，並同時將兩名俄羅斯企業家移出制裁名單。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月22日電／歐盟27個成員國駐歐盟大使當地時間21日進行了長時間討論，準備將對3000多個俄羅斯個人和實體實施制裁的期限延長36個月，並同時將兩名俄羅斯企業家移出制裁名單。



據央視新聞報導，歐盟外交官透露，該一攬子方案已於當晚送交歐盟各國政府，以尋求書面批准。歐盟各國大使將於當地時間22日上午在布魯塞爾就相關問題繼續磋商。



此次制裁措施延期時間明顯長於以往通常為6個月或12個月的續期安排。歐盟希望通過延長制裁期限，避免未來因成員國立場分歧導致制裁措施在續期問題上再次陷入僵局。



當地時間7月23日，歐盟委員會主席馮德萊恩在社交媒體上說，第21輪對俄羅斯制裁將增加32家俄羅斯銀行進入交易禁令名單，同時制裁相關加密資產企業和石油交易平台。歐盟還將把針對俄羅斯石油的限價動態機制暫停一年，以防俄羅斯從國際油價劇烈波動中獲益。俄羅斯外交部網站9月18日通報，針對歐盟7月23日通過的第21輪對俄制裁方案，俄方擴大了禁止入境俄羅斯的歐洲人員名單。