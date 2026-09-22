AI系統能力提升固然可幫助用戶實現目標，但當AI的目標和用戶意圖發生“對齊失效”時，就可能產生危害。（新華社資料圖片） 中評社北京9月22日電／聯合國“人工智能獨立國際科學小組”21日發表專題簡報，評估美國開放人工智能研究中心（OpenAI）的人工智能體今年7月在測試中“越界”，侵入美國“抱抱臉”公司系統的事件。



據新華社報導，7月下旬，OpenAI承認，其網絡安全訓練與評估場景中的人工智能體繞過網絡限制，侵入“抱抱臉”公司的部分系統。智能體突破了原本互相隔離的運行環境建立通信、欺騙評估人員並試圖掩蓋作弊行為，上述每一步操作均無人類指令干預。



簡報說，AI系統能力提升固然可幫助用戶實現目標，但當AI的目標和用戶意圖發生“對齊失效”時，就可能產生危害。更強的能力讓AI更容易找到意外的漏洞、突破安全防護屏障，並在人類監督下隱藏自身行為。一旦智能體之間開展規劃與協同，造成的損害還會進一步放大。儘管OpenAI終止了此次異常活動，但這並不代表運營方能夠管控未來那些規劃能力更強，可在無監督條件下長時間運行，或是更擅長識別並突破安全防護機制的智能體。



該簡報還闡釋了訓練過程如何引發“對齊失效”的目標和行為，包括獎勵作弊、獎勵篡改現象。報告說，AI故障可跨越企業和國界，沒有任何單一機構或國家能接觸足夠多的事件樣本進而識別所有新出現的風險模式。



報告並未給出應對此類失控事件的最佳方式，但建議可參考航空、核能等其他需要國際協作、技術准入的領域的處置思路。報告說，AI相關風險管理需要得到更多關注和資源投入。監測與這類事件相關的證據和科學進展，正是“人工智能獨立國際科學小組”的一項重要職責。



聯合國大會去年8月決定設立“人工智能獨立國際科學小組”，今年2月任命來自世界各地的40名小組成員。今年7月初，小組就人工智能的機遇、風險與影響發布了初步報告。