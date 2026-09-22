日本擬設新法人機構　加速防衛產業戰備化

日本政府計劃在2027年度設立新法人機構。（圖片來源：視頻截圖） 中評社北京9月22日電／日本共同社20日稱，日本政府計劃2027年度設立與防衛密切相關的新法人機構，籌備室已投入工作，相關法案擬明年提交國會。該機構將統籌防衛裝備出口、培育新興企業、強化生產基礎，並管理國有化軍工廠，還擬效仿美國模式從企業購入裝備再出口。



據央視新聞報導，此舉遭到日本在野黨質疑，被指令人聯想到二戰前“兵工廠”。專家認為，其實質是推動武器外銷、儲備持久戰產能，推高亞太安全風險。



日本推進防衛裝備品出口 遭在野黨質疑



據日本共同社20日援引消息人士的話報導，日本政府計劃在2027年度設立新法人機構。這一新機構與防衛密切相關。



據報導，新法人機構將統籌推進防衛裝備品出口、培育相關新興企業、強化生產基礎，還負責管理國有化的重要裝備品製造工廠。



日本共同社還報導說，日本政府計劃明年向例行國會提交設立該法人機構的相關法案。不過，相關舉措一直遭到在野黨的質疑。



報導說，相關人士透露，為創設法人機構，由防衛省牽頭、匯集經濟產業省和文部科學省等職員的籌備室已投入工作。政府還將研究模仿美國對外有償軍事援助制度，由新法人機構從企業購入裝備品再進行出口。



除創設法人外，防衛省在2027年度預算申請中還列入以下內容：為“支持防衛裝備品順暢出口的基金”提供補貼400億日元；建立向投資基金出資的制度，支持相關新興企業；以及支持從事尖端技術研究的國立研究機構及大學等。



在野黨稱此舉令人聯想到二戰前的“兵工廠”



共同社說，新法人機構將負責管理“國有化的重要裝備品製造工廠”，遭到部分在野黨的質疑，指出這會令人聯想到二戰前的“兵工廠”。