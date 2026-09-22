加拿大與歐洲靠攏　“獨特同盟”前景如何

7月8日，在土耳其安卡拉，加拿大總理卡尼出席北約峰會。（新華社資料圖片） 中評社北京9月22日電／加拿大總理20日會晤法國總統馬克龍，重申加拿大和歐洲將建立面向未來的同盟關係，以增強“集體韌性”。短時間內，加拿大與歐洲迅速相互靠攏，但卡尼尋求的加歐“獨特同盟”關係如何落實，仍有待觀察。



據新華社報導，卡尼繼上周訪問歐洲後，20日前往本國紐芬蘭島附近的法國海外屬地聖皮埃爾和密克隆，會晤法國總統馬克龍。馬克龍說，法國支持加拿大成為歐盟“聯席成員”。



高光時刻



過去一周，加歐關係迅速升溫。



14日，卡尼訪歐前夕，歐洲議會宣布將在加拿大首都渥太華開設聯絡辦公室，工作範圍將覆蓋北極地區。



16日，卡尼在歐洲議會出席歐盟委員會主席馮德萊恩“盟情咨文”演講，成為首位受邀出席這一年度演講的非歐洲國家領導人。馮德萊恩表示，願同卡尼就加拿大成為歐盟首個“聯席成員”一同努力。



17日，卡尼在歐洲議會發表主旨演講。“我們不是只在順境中才站在一起的盟友”“我們不尋求零和交易”……他的話引發一次次掌聲。



訪歐期間，卡尼前往利物浦，與新任英國首相伯納姆舉行首次會晤，一同觀看足球比賽。卡尼正式提出，加拿大加入英國主導的“聯合遠征軍”。該聯軍目前成員包括10個歐洲北約國家，規模比北約快速反應部隊小，行動更靈活。



在歐洲議會演講中，卡尼意味深長地指出加歐相互靠攏的背景：“經濟一體化正被武器化，關稅被用作施壓手段，金融機制被用於脅迫目的，供應鏈成了可以被利用的弱點。”



按法新社說法，馬克龍20日和卡尼共同會見媒體記者時，同樣意有所指：“我們兩國都相信民主、法治，尊重自由和公平貿易，相信我們決策所依據的科學以及我們所捍衛的戰略自主。正是這些，將加拿大與法國、加拿大與歐盟緊密團結在一起。”



今年8月下旬，美國和加拿大的貿易談判破裂，美方對部分加拿大商品加征50%的關稅。美歐之間在關稅、軍費、主權等一系列問題上同樣齟齬不斷，跨大西洋裂痕加深。