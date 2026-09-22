美國對胡塞武裝態度搖擺　陷中東兩難困局

9月11日，在也門首都薩那，人們參加遊行集會支持胡塞武裝占領穆哈港等地區。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月22日電／美國總統特朗普20日說，美國與也門胡塞武裝一直保持溝通，胡塞武裝同意不與美國交戰。這一表態被外界解讀為，美國不會響應沙特阿拉伯的要求，不會打擊正與沙特衝突的胡塞武裝。



據新華社報導，然而，分析人士普遍認為，由於伊朗戰事延宕，就是否對沙特施以援手、要不要對胡塞武裝展開軍事打擊，美國政府無論如何選擇，恐怕都難以置身事外。



臨時改變決定？



據美國有線電視新聞網20日報導，過去一周內，沙特王儲兼首相穆罕默德·本·薩勒曼兩次與特朗普通電話，希望美國能夠對胡塞武裝展開軍事打擊。



美國《紐約時報》報導，特朗普16日已向顧問表明，無意對胡塞武裝採取軍事行動，但他17日與穆罕默德·本·薩勒曼通話後又指示美國國防部，準備空襲胡塞武裝。美軍因此開始相關部署，包括批准襲擊目標列表、向戰機裝載任務所需彈藥，對胡塞武裝的打擊可謂一觸即發。



然而，特朗普20日接受美國福克斯新聞頻道電話採訪時說，美國與胡塞武裝一直保持溝通，胡塞武裝同意不與美國交戰。美國有線電視新聞網20日援引一名美國官員的話報導，美軍不會對胡塞武裝發動“進攻性打擊”。



對媒體種種報導，白宮新聞辦公室拒絕置評。美國政府高層一名匿名人士則告訴《紐約時報》，美國與沙特簽有戰略防務協議，美國會“保衛”盟友。



有輿論認為，美方“一變再變”反映出，是否對沙特施以援手，美國政府左右為難。



無意兩線作戰



報導援引美國政府一名高級官員消息說，美國政府內部大部分人要麼直接反對參與沙特對胡塞武裝的打擊，要麼對此抱有較深疑慮，尤其是考慮到美軍正因伊朗戰事而承壓。



上述擔憂與分析人士觀點一致。美國中東研究所高級研究員賈森·坎貝爾說，鑒於美國正被伊朗戰事深度“拖住”，其向沙特提供直接軍事支援的能力“非常有限”。



如果當前對胡塞武裝展開軍事行動，政治上也對美國政府不利。美國布魯金斯研究學會訪問學者傑弗里·費爾特曼說，如果貿然開啟第二條戰線，美國政府先前宣稱“伊朗戰事基本結束”的敘事難以維持。



牽涉難以避免



另一方面，正因為伊朗戰事未決，美國難以對沙特的軍事求援置之不理。



費爾特曼說，即使美國無意介入其中，如果胡塞武裝持續攻勢並奪下更多戰略要地，美國最終也將捲入胡塞武裝與沙特的軍事衝突。他預測，如果油價持續上漲，“美國在某個節點將不可避免地捲入其中”。



伊朗戰事導致霍爾木茲海峽通航受阻，國際油價高企。胡塞武裝近期加大對也門政府軍的攻勢，宣布對支持也門政府的沙特實施海上禁運，本月以來攻占紅海港口城市、奪取曼德海峽戰略要地，進一步加劇油價上漲。



一些美國軍官稱，圍繞伊朗戰事走向，沙特的支持對美國來說不可或缺。今年5月，由於沙特拒絕向美國開放其領空並拒絕美國使用位於其境內的空軍基地，美軍艦隊護航霍爾木茲海峽的計劃落空。



美國空襲效果



即使美國最終決定對胡塞武裝採取軍事行動，打擊效果如何仍未可知。據《紐約時報》報導，駐中東的美國現任及前任外交官和軍官對此持懷疑態度。



2025年3月15日，美國大規模空襲胡塞武裝，擊中1000多處目標，包括雷達系統、彈道導彈發射場、無人機發射區域，以及也門首都薩那附近一個無人機生產中心。胡塞武裝則襲擊了美國航母及其隨行艦只。



然而，美方打擊持續一個半月後突然停止，花費太高被認為是原因之一。僅30天的打擊行動耗資10億美元以上，而美軍甚至沒有建立絕對的空中優勢，7架單機造價3000萬美元的MQ－9“死神”無人機被胡塞武裝擊落。參與行動的美國“哈里·杜魯門”號航母還損失了兩架F／A－18E“超級大黃蜂”戰鬥機，每架造價超過6000萬美元。



報導援引一名美國官員說法報導，如果美國再次空襲胡塞武裝，情況會有變化，胡塞武裝從2025年停火以來已經“升級”大部分作戰能力，甚至利用人工智能研製新型導彈。多名美國官員說，即使美軍幫助沙特，要擊敗胡塞武裝也很困難。