明報：元朗狗咬人再掀命案　流浪犬標本兼治

中評社香港9月22日電／元朗一名女子傷重不治，綜合閉路電視片段及法醫初步檢驗，有理由相信事主遭狗襲擊噬咬。明報今天社評說，香港近期一再發生涉狗命案，惟每宗事故都有其獨特之處，不能一概而論，今次狗咬人事件，首先要查明的是涉案犬屬流浪狗抑或放養狗，倘若證實有人飼養，必須追究狗主責任。漁護署表示，本港流浪狗問題目前不算特別嚴重，然而隨著北部都會區建設全速推動，鄉郊加快開發，新界流浪狗數目未來確有可能增加，情况需要持續留意。當局應加緊從根源入手，減少流浪動物的產生，除了修例加強狗主責任、提高遺棄動物的罰則，亦應加強宣傳教育，鼓勵狗主為寵物絕育。



過去兩三個月，與狗有關的新聞一再成為社會話題，先是今年7月“寵物食肆”措施正式落地，為香港走向“人寵共融”邁出重要一步，同時也激起了愛狗者與畏狗厭狗者之間的矛盾，偏偏在這一敏感時期，本地又接連發生涉狗命案，包括元朗商場範圍發生大狗咬死小犬事件，以及打鼓嶺持牌“狗酒店”女負責人遭拒絕回籠唐狗襲擊喪命的案件。最新一宗則發生於剛過去的周日，一名27歲女子凌晨昏迷倒臥於元朗壆圍南路，全身有多處遭動物噬咬及抓的傷痕，送院搶救後不治。閉路電視片段顯示女子出事前正踏著單車，曾遭3隻狗追趕。儘管閉路電視未能清楚拍攝到案發情况，然而根據女子傷勢及其他環境證據，確有理由相信女子是遭狗咬死。



社評說，今次命案與打鼓嶺狗咬人案件相隔剛剛一個月，命案連發難免令畏狗者感到不安，然而必須指出的是，不計最近這兩宗，本港過去33年只發生過3宗狗咬死人事件。公眾應客觀理性看待最近兩宗涉狗命案，避免將畏狗情緒無限放大。另外，今次襲擊女子的狗，究竟是放養犬還是流浪狗，也須進一步確認，如果當局最後發現，咬死女子的狗原來有居民飼養，又或屬於倉庫看家犬，狗主必須為其疏於管束導致他人遭噬喪命，承擔法律責任。



漁護署有法定責任管理流浪狗，以防狂犬病爆發及減少流浪狗造成滋擾，保障公眾健康與安全。根據政府數字，漁護署2002年捕獲的流浪犬多達1.1萬隻，不過近年有關數字已降至平均每年大約400隻。



社評指出，案發地點元朗壆圍位於錦綉花園及南生圍附近，與北都大型新發展區有一定距離，目前亦無證據顯示，襲擊單車女子的狗，是來自因為北都發展而被清理的狗場。不過話說回來，隨著北都發展加快，收地及平整土地工作加速推進，區內遭人遺棄或失去居所而淪為流浪狗的數目，未來確有可能攀升，當局需要密切留意情况。