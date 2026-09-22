13歲小將于子迪一年內兩次刷新亞洲紀錄

9月21日，于子迪在頒獎儀式上。（新華社圖） 中評社北京9月22日電／9月21日，距離于子迪的14歲生日還有25天。這一天，她一年內第二次刷新亞洲紀錄。



據新華社報導，在東京水上運動中心舉行的2026年愛知·名古屋亞運會女子200米個人混合泳決賽，于子迪在第五泳道，她的隊友、衛冕冠軍餘依婷在第四泳道。50米蝶泳結束時，餘依婷領先0.14秒；隨後的仰泳和蛙泳階段，她繼續保持領先。但在150米轉身時，于子迪已經只落後0.03秒。最後的50米自由泳，于子迪憑借強勁的後程衝刺完成反超。



“畢竟最後一個50米了，就不要留勁、全力以赴，什麼都不要想，閉眼撐就行！”賽後，于子迪在接受採訪時回憶道。



從現場轉播大屏看，她在最後階段幾乎壓著象徵亞洲紀錄的綠線衝刺，並不斷向世界紀錄靠近。最終，她以2分06秒10完賽，刷新亞洲紀錄。這是該項目歷史第二好成績，僅次於世界紀錄保持者麥金托什的2分05秒70。這也是于子迪一年內第二次刷新亞洲紀錄。



“很意外、很激動，這算是我們團隊的訓練成果。回想起自己訓練付出了這麼多，拿到一個好結果，感覺挺激動的。”于子迪說，“亞運會拿到兩枚金牌，這只是一個開始。”



這段連刷亞洲紀錄的故事，與于子迪的13歲緊密相連。



2025年11月11日，深圳。第十五屆全運會決賽中，她游出2分07秒41，打破了塵封13年的亞洲紀錄——葉詩文在2012年倫敦奧運會上創造的2分07秒57。



2026年6月17日，杭州。全國游泳冠軍賽決賽，餘依婷游出2分06秒82，亞洲紀錄易手。于子迪當天以2分09秒33獲得亞軍。



三個月後，東京。2分06秒10，于子迪又把亞洲紀錄提高了0.72秒。

