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大漠礪劍！直擊東部戰區空軍開展實兵演練
http://www.CRNTT.com   2026-09-22 09:35:27
　　中評社北京9月22日電／據東部戰區：近日，東部戰區空軍某部機動至大漠戈壁，開展陌生地域環境下實兵演練，錘煉部隊勝戰能力。
 


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