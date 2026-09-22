【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
】
大漠礪劍！直擊東部戰區空軍開展實兵演練
http://www.CRNTT.com
2026-09-22 09:35:27
中評社北京9月22日電／據東部戰區：近日，東部戰區空軍某部機動至大漠戈壁，開展陌生地域環境下實兵演練，錘煉部隊勝戰能力。
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
東部戰區空軍某部開展業務強化訓練
(2026-09-20 10:48:17)
直擊東部戰區空軍轟炸機暗夜出擊
(2026-09-19 07:17:35)
東部戰區空軍某部組織多兵種聯動對抗演練
(2026-09-14 10:01:56)
東部戰區空軍某部開展軍地聯合空中救援演練
(2026-08-28 07:18:39)
直擊東部戰區空軍組織多機型紅藍對抗演練
(2026-08-23 05:35:23)
東部戰區空軍航空兵某旅開展空戰對抗訓練
(2026-07-26 09:43:03)
直擊東部戰區空軍某部開展多課目實戰化訓練
(2026-07-12 06:45:15)
直擊東部戰區空軍航空兵某旅組織飛行訓練
(2026-06-15 09:39:15)
直擊東部戰區空軍航空兵某部開展多課目訓練
(2026-06-11 08:27:10)
直擊東部戰區空軍某部開展實戰化演練
(2026-06-03 10:30:23)