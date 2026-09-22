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朝鮮成功進行新型武器試驗 金正恩觀摩
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2026-09-22 09:45:10
圖片來源：朝中社報導截圖
中評社北京9月22日電／據新華社引述朝中社22日報導，朝鮮導彈總局20日成功進行新型武器試驗。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩觀摩了試驗。
據報導，金正恩說，此次試驗顯示了尖端國防技術實力，獲取這些技術對國家的備戰狀態和長遠的武力發展具有重大意義。
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