英媒：數月內俄無人機或襲北約

中評社北京9月22日電／環球時報綜合報導，英國《衛報》20日獨家報導稱，歐洲情報官員表示，俄羅斯在俄烏衝突中的行動可能在數月而非數年內升級——俄羅斯或將很快試探北約底線。有官員表示，潛在襲擊可能在數月之內，而非數年之後發生。此前也有類似說法，克里姆林宮發言人佩斯科夫曾駁斥稱這種說法與現實完全不符，也絕非俄羅斯的意圖。



波蘭總理圖斯克此前曾表示，情報評估顯示，俄羅斯可能在未來數月使用無人機或導彈襲擊北約領土。法國總統馬克龍稱圖斯克的警告“有理有據”。馬克龍在巴黎召集政黨領袖以及2027年總統大選候選人召開緊急會議，並在會議上發表了上述觀點。



本周晚些時候，聯合國大會將在紐約召開，與此同時俄烏雙方空襲行動持續升級，各方對局勢升級的擔憂隨之加劇。近日，英國《衛報》在不同地點分別採訪了三名歐洲情報機構負責人，聽取他們對莫斯科潛在威脅的看法。捷克安全情報局局長米哈爾·庫德爾卡表示，除無人機活動加劇外，克里姆林宮的計劃還可能包括對與俄羅斯接壤的北約領土實施小規模襲擊。



與俄羅斯接壤的波羅的海三國官員，對於襲擊或其他重大局勢升級的前景態度更為審慎。他們指出俄羅斯在烏克蘭戰場資源已經吃緊，並警告過度渲染襲擊風險，反而會幫到克里姆林宮。拉脫維亞國家安全局總幹事諾曼德斯·梅茲維茨在裡加的機構總部接受採訪時表示：“我們沒有看到即將發生襲擊的跡象。”他承認有跡象表明莫斯科正在為在歐洲採取更果斷行動做準備，但無法確定這些計劃是否僅是破壞穩定策略的一部分。



近期，北約在北極地區舉行了一系列針對高緯度與極地戰略的軍事演習。俄羅斯衛星通訊社21日報導稱，俄羅斯外交部歐洲事務司司長、俄在北極理事會的高級官員馬斯連尼科夫表示，北約在北極的任何演習都會增加發生事件的風險，這些事件可能挑起對抗並對俄羅斯安全構成直接威脅。