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中國海軍第48批護航編隊結束對孟加拉國訪問
http://www.CRNTT.com   2026-09-22 10:06:56
9月21日，中國海軍第48批護航編隊與孟加拉國海軍開展航行通過演練。新華社
　　中評社北京9月22日電／新華社報導，中國海軍第48批護航編隊圓滿結束對孟加拉國的友好訪問，21日駛離孟加拉國吉大港。

　　訪問期間，編隊指揮員拜會了孟加拉國軍政領導，編隊官兵代表赴孟加拉國海軍學校進行參觀，雙方還組織了專業交流、艦艇參觀、文體友誼賽、甲板招待會等活動。

　　孟加拉國海軍官兵代表、中國駐孟加拉國大使館工作人員、中資機構及華僑華人代表等到碼頭送行。駛離吉大港後，編隊與孟加拉國海軍開展了航行通過演練。

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