中評社北京9月22日電／東部戰區海軍某旅緊貼實戰需求展開技術攻關——深山台站實現無人值守



解放軍報報導，山地密林，東部戰區海軍某旅一場複雜電磁環境下的對抗訓練緊張進行。指揮方艙內，操作號手敲擊鍵盤，一道道指令瞬間傳送至數公里外分散布設的無人干擾站。多站協同干擾壓制，“敵”通信信號眨眼之間被切斷。



從過去“守著裝備轉”到如今“盯著屏幕戰”，這一變化得益於該旅探索推行的裝備值守新模式。



該旅領導介紹，過去，受裝備技術條件限制，各類干擾台站必須依靠人員駐守才能運行，每個台站需配備多名號手24小時輪班值守。不少台站地處偏僻山林，駐守條件艱苦，官兵輪換休整也因人手緊張難以保證。同時，人員集中部署在一線陣地，還面臨目標暴露的風險。



隨著實戰化訓練深入推進，這種“人守裝備、裝備綁人”的模式，越來越難以適應電磁對抗的實戰需求。為此，該旅機關遴選技術骨幹和一線號手，與裝備廠家科研人員一起，圍繞“人裝分離”的實戰需求展開技術攻關。



然而，隨著工程逐步推進，一系列難題接踵而至：一線台站分散在深山密林，部分區域地形複雜，光纜鋪設施工難度大；老舊設備接口標準不一，遠程控制模塊改裝兼容難度高；多站點鏈路匯聚交織，信號調度統籌管控任務繁重。不僅如此，“人裝分離”導致官兵崗位職能重新劃分，部分官兵現有技能跟不上裝備變化，一旦遠程鏈路失效，如何確保高效及時處置特情，成為擺在該旅領導面前的一道難題。



面對一個個堵點難點，該旅成立技術專班，多次實地勘探點位，優化光纜鋪設方案；逐個調試設備，改裝遠程控制模塊；反復開展遠距離信號穩定性測試，打通指揮方艙到各個遠端台站的通信鏈路，推動“人裝分離”無人值守方案落地成型。



他們通過構設後方指揮中樞，將值班席位從一線台站後撤；鋪設貫通各點位的光纜指揮網絡，有效破解複雜地域通信瓶頸；升級改造硬件模組，實現一套終端管控多台遠程無人裝備。



裝備硬件完成迭代升級，戰法訓法隨之創新優化。針對新模式帶來的崗位變化、人才缺口和實戰短板，該旅立足實戰需求，跳出“一崗一責”的傳統模式，把鏈路切換、故障排除、應急搶修作為全員參訓內容。訓練中，他們從嚴從難設置特情，隨機導調通信中斷、電源損毀、強電磁壓制等突發情況，錘煉官兵臨機應變、協同處置的過硬本領。同時，打破專業壁壘，推動各席位官兵交叉輪崗互學，練就“一崗多能”的復合能力。



一場實兵對抗訓練中，該旅組織多站協同干擾，導調組臨機設置特情：主光纜遭“敵”火力打擊損毀，遠程通信鏈路斷開。席位號手迅速切換備份鏈路，交叉參訓官兵及時補位，快速完成遠端台站管控，迅速恢復作戰鏈路暢通，圓滿完成干擾壓制任務。



“裝備實現無人值守，但官兵的主觀能動性、應急本領、戰術思維也不能缺位。”該旅領導介紹，新模式推行以來，官兵平均特情處置時間較以往縮短近一半，多站協同干擾精準度顯著提升。下一步，他們將持續深挖裝備潛能，優化適配無人值守的訓法戰法，完善特情處置流程和戰備保底機制，補齊官兵能力短板，更好地推動人裝深度耦合。