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伊朗革命衛隊：已做好持久戰準備
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2026-09-22 11:44:23
中評社北京9月22日電／新華社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊21日發表聲明說，已做好打長期消耗戰的準備，若“敵人”卷土重來，將使用新型武器並擴大衝突範圍。
聲明援引伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人穆赫比的話說，如果爆發新的“侵略”，除擴大衝突範圍外，伊朗還將動用此前從未公開和使用的戰略武器。
他強調，伊朗的政策是與地區各國保持睦鄰友好關係。伊朗的導彈打擊僅針對美軍裝備與基地，不會對鄰國構成威脅。
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