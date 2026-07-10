張亞中：一聲編鐘越千年　湖北觀青銅器有感

編鐘演出。 走進慕名已久的湖北省博物館。 曾侯乙編鐘。 中評社武漢9月23日電／一聲編鐘越千年－－湖北省博物館觀曾侯乙青銅器有感



作者：張亞中



在結束湖北行程、準備前往山西運城之際，我特別撥出時間，走進慕名已久的湖北省博物館。



湖北地處長江中游，自古是荊楚文化的重要發源地。長江文明與黃河文明在此交會，楚文化的浪漫瑰麗與周代禮樂文明的莊嚴厚重，也在這片土地上相互激盪。湖北省博物館收藏豐富，越王勾踐劍、曾侯乙編鐘、曾侯乙尊盤等珍貴文物，更是早已聞名中外。



可惜因為時間有限，我無法逐一細看，只能把此次參觀的重點放在曾侯乙展區，尤其是其中的青銅器部分。原本多少有些遺憾，然而真正走進展廳之後才發現，即使只看曾侯乙墓出土的青銅器，也已足以讓人流連忘返、嘆為觀止。



一九七八年，考古工作者在湖北隨縣，也就是今天的隨州市，發掘了沉睡地下兩千四百多年的曾侯乙墓。墓主人曾侯乙生活於戰國早期，去世時間約在西元前四三三年前後。這座古墓出土文物多達一萬五千餘件，涵蓋青銅器、漆木器、竹簡、兵器、車馬器及樂器，宛如一座被時光封存的地下宮殿。



站在曾侯乙展區，一件件青銅器靜靜陳列在眼前。它們雖已沉睡兩千多年，卻沒有因歲月而失去光彩。相反地，斑駁的銅綠使它們更顯深沉，繁復的紋飾仍訴說著那個時代的審美與信仰。這些器物不只是冷冰冰的古董，而是曾經被使用、被凝視，也曾參與祭祀、宴飲與典禮的生活見證。



其中，曾侯乙尊盤尤其令人震撼。尊與盤上下相合，造型莊重而繁麗，鏤空紋飾層層交錯，龍蛇蟠曲其間，細密得幾乎讓人難以相信這是兩千多年前的青銅鑄品。遠觀氣勢華美，近看則處處精巧，既有禮器的莊嚴，又有雕塑的靈動。那不是單純炫示技術，而是一個時代把秩序、信仰與美感鑄入金屬的結果。



曾侯乙墓中的青銅冰鑑，同樣令人驚嘆。內外兩層的特殊結構，可以放置冰塊冰鎮酒水，也能加入熱水溫酒。今天看來，它幾乎是一件兩千多年前的“冰箱”與“溫酒器”。它讓我們明白，古人的生活並非衹有後人想像中的質朴粗疏，而是已經具備相當成熟的工藝、科技與生活智慧。



然而，整個展區最令人屏息的，仍然是曾侯乙編鐘。



六十五件青銅編鐘，分為三層八組，懸掛在曲尺形的巨大鐘架之上。鐘體大小依次排列，上層清越、中層明亮、下層雄渾。它不只是一組樂器，也是一座有聲音的青銅建築；不只展現鑄造技術，更呈現了中國古人對音律、數學、美學與宇宙秩序的深刻理解。



令人難以置信的是，每一件鐘敲擊不同部位，可以發出兩個不同音高，彼此互不干擾，形成所謂的“一鐘雙音”。整套編鐘橫跨五個八度以上，中心音域十二個半音齊備，可以旋宮轉調，演奏五聲、六聲與七聲音階的樂曲。這說明早在兩千四百多年前，中國人對音律的掌握，已達到極為精密的程度。



更珍貴的是，鐘體及配件上保存了大量銘文。這些文字不只是記載器物名稱，也涉及音名、律名及不同諸侯國之間的音律對應關係，宛如一部鑄在青銅上的先秦音樂理論著作。這套編鐘因此不只是考古珍寶，也是研究中國古代音樂史、科技史及思想史的重要實證。

