胡塞武裝與沙特衝突升級　美國能置身事外？

這張胡塞媒體中心8月9日提供的照片顯示的是，胡塞武裝在一未知地點發射無人機。新華社 中評社北京9月22日電／新華社報導，美國總統特朗普20日說，美國與也門胡塞武裝一直保持溝通，胡塞武裝同意不與美國交戰。這一表態被外界解讀為，美國不會響應沙特阿拉伯的要求，不會打擊正與沙特衝突的胡塞武裝。



然而，分析人士普遍認為，由於伊朗戰事延宕，就是否對沙特施以援手、要不要對胡塞武裝展開軍事打擊，美國政府無論如何選擇，恐怕都難以置身事外。



臨時改變決定？



據美國有線電視新聞網20日報導，過去一周內，沙特王儲兼首相穆罕默德·本·薩勒曼兩次與特朗普通電話，希望美國能夠對胡塞武裝展開軍事打擊。



美國《紐約時報》報導，特朗普16日已向顧問表明，無意對胡塞武裝採取軍事行動，但他17日與穆罕默德·本·薩勒曼通話後又指示美國國防部，準備空襲胡塞武裝。美軍因此開始相關部署，包括批准襲擊目標列表、向戰機裝載任務所需彈藥，對胡塞武裝的打擊可謂一觸即發。



然而，特朗普20日接受美國福克斯新聞頻道電話採訪時說，美國與胡塞武裝一直保持溝通，胡塞武裝同意不與美國交戰。美國有線電視新聞網20日援引一名美國官員的話報導，美軍不會對胡塞武裝發動“進攻性打擊”。



對媒體種種報導，白宮新聞辦公室拒絕置評。美國政府高層一名匿名人士則告訴《紐約時報》，美國與沙特簽有戰略防務協議，美國會“保衛”盟友。



有輿論認為，美方“一變再變”反映出，是否對沙特施以援手，美國政府左右為難。

