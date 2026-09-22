周波：美國涉台表態能否取信中方關鍵看行動

清華大學戰略與安全研究中心研究員周波（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月22日電（記者 王教仁）中美元首會晤在即，清華大學戰略與安全研究中心研究員周波22日在中國記協新聞茶座回應記者提問時表示，美國在台灣問題上歷來採取“兩手策略”，即使美國領導人作出更積極的涉台表述，中方也不能只聽其言，檢驗美方誠意最終仍要看行動。



周波曾在國防部外事辦公室工作，擔任過中央軍委國際軍事合作辦公室安全合作中心主任。本期新聞茶座以中美高層交往與戰略穩定關係為主題。談及台灣問題，他分析了美方的政策盤算，也提出了對美方表態和行動的期待。



中評社記者現場問及，美方一面積極籌備中美高層會晤，一面繼續在涉台問題上採取支持台灣的動作，是否反映出一種“兩手策略”。周波直言：“我覺得是的，從來就是如此。”他認為，這種“兩手”不只體現在美國政府的整體政策中，也體現在不同部門與國會之間的制衡；有時，各方看似立場不同，實際也可能相互配合。



在此前另一輪問答中，周波不贊成“中美共同管理台海”的結論。他表示，台灣問題不是中美之間可以進行“大交易”的議題，而是中方的原則性問題。美國在兩岸關係中確有重要作用，但問題在於美方如何發揮這種作用，而非由中美共同管理台灣事務。



在周波看來，認識美方涉台政策，還必須看到中國實力的變化。隨著中國力量增長，美方處理台灣問題時需要面對的現實條件也在改變。他認為，台灣問題對美國而言越來越不是一項“資產”，而是一種“負擔”。美方今後可能仍想對台軍售，但損害中國利益的做法將面臨更多制約，對台軍售也會越來越難。



至於中方希望美方在台灣問題上如何表態，周波說，首先是堅持一個中國。如果美方能夠從“不支持台獨”進一步走向“反對台獨”，甚至支持中國和平統一，那是更理想的表述。但他隨即表示，對美方能否做到這一點存有懷疑。



相較於期待措辭變化，周波提出了一個他認為更現實的方向：美方應促使台灣當局同大陸對話。如果美方能推動對話，將有助於展示其在一個中國問題上的誠意。美方一方面談一個中國，另一方面又對台軍售，口頭表態自然難以充分取信中方。



周波進一步提醒，即使美國領導人在涉台問題上作出更積極的表述，也不能只聽其言。美國國會未必認同，下一屆政府也可能改變做法；美方還可能拿尚未落實的表態，要求中方作出實際交換。因此，他認為，檢驗美方善意與誠意，最終仍要看其行動。



談及美國的“戰略模糊”，周波認為，其含義也在隨著力量對比變化。過去，美方憑借實力優勢維持模糊；如今中國力量增長，美方若在第一島鏈方向與中國發生衝突，自身也面臨諸多不足。與此同時，他強調，中國堅持盡最大努力爭取和平統一，不能把兩者的政策考量混為一談。



對於即將到來的中美元首會晤，周波預計，特朗普在台灣問題上的公開表述未必會有特別大的新意。正因如此，美方能否減少損害中國核心利益的做法，並為兩岸對話創造條件，比措辭本身更值得觀察。



本次活動是中華全國新聞工作者協會第198期新聞茶座，主題為“高層交往與中美關係”，主講學者為清華大學戰略與安全研究中心研究員周波、副研究員孫成昊。來自多個國家與地區的記者在現場與學者問答、交流。