涉嫌“賣官鬻爵”　金建希二審改判獲刑五年

首爾中央地方法院22日針對韓國前總統尹錫悅夫人金建希涉嫌“賣官鬻爵”案作出二審判決，金建希獲刑5年。（圖片來源：新華社視頻截圖） 中評社北京9月22日電／據韓國方面消息，首爾中央地方法院22日針對韓國前總統尹錫悅夫人金建希涉嫌“賣官鬻爵”案作出二審判決，金建希獲刑5年。



據央視新聞報導，當地時間6月26日，韓國首爾中央地方法院就前總統尹錫悅夫人金建希涉嫌利用影響力收受高價禮品賄賂進行“賣官鬻爵”一案一審宣判，金建希獲刑7年。



法院同時宣布沒收金建希所收高價禮品並追繳6480萬韓元。法院在宣判過程中認定檢方全部公訴事實，指出金建希身為總統夫人身份，為滿足私欲，收受賄賂，受人請托干預人事任命等行政體系，破壞韓國社會對於法治之信任，且在庭審過程中並未表現出悔改，反而試圖迴避罪行。



金建希被指控在2022至2023年間利用其影響力接受建築公司、科技企業以及個人等請托，收受高檔首飾、手表、名牌包、名家畫作等禮品進行“賣官鬻爵”，將總統夫人身份所帶有的影響力作為私下交易對象。



法院當天對同案其餘被告分別處以緩刑、罰金等判罰，在當天的宣判結束之後，金建希代理律師表示對判決結果不滿，將提起上訴。



據韓媒報導，金建希在9月9日的聽證會上表示，＂婚前經營企業時，我的經濟狀況要好得多＂。金建希表示，在其丈夫尹錫悅成為總統後，“我失去了一切，我的財富和我的聲譽”，並在上訴審判中動情請求無罪判決。



“金建希特檢組”5月15日就此案請求法院判處金建希有期徒刑7年6個月，並追繳非法所得。特檢組指出，相關犯罪是指被告人作為總統配偶，將總統的各種權力進行私人交易、反復收受財物的“賣官鬻爵”行為。



4月28日，在金建希首案二審中，法院認定金建希違反《資本市場法》和《特定犯罪加重處罰法》，以操縱股價和斡旋受賄罪等判處其有期徒刑4年並處罰金。