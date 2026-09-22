文旦柚驚艶深圳市民　開售銷出四成受熱捧

深圳台商協會福田聯誼會秘書長趙翌捷（中評社 黎人愷攝） 中評社深圳9月22日電（記者 黎人愷）“品寶島文旦柚 慶月圓中秋節”活動22日在廣東深圳舉辦，來自花蓮的文旦柚以及檸檬酵素、鳳梨酥等台灣特產進行展銷，現場熱鬧非凡。深圳台商協會福田聯誼會秘書長趙翌捷表示，此次文旦柚能夠來到大陸銷售，得益於台博會等交流平台提供的機會。此次活動共準備了1000箱文旦柚，已銷出四成，希望進一步擴大台灣文旦柚在大陸市場的知名度。



“品寶島文旦柚 慶月圓中秋節”活動的展銷區人頭攢動，一排排攤位依次排開，鋪滿了來自寶島台灣的特色農產品。記者注意到，本次活動中的主角文旦柚來自花蓮，號稱“五十年老樹”，售價15人民幣一個。負責銷售的台灣工作人員，把切好的文旦柚果肉碼在白色紙盤裡，吸引大量深圳市民前來試吃。



現場有深圳市民試吃文旦柚後連連誇贊。他們向記者表示，文旦柚的甜味偏柔和，與此前吃過的柚子都不一樣，自己購買後也會推薦給朋友。



深圳台商協會福田聯誼會秘書長趙翌捷告訴記者，此次文旦柚能夠來到大陸銷售，得益於台博會等交流平台提供的機會。台灣農產品經營者來到大陸，與消費者面對面交流，並借助中秋節這一傳統節慶進行銷售推廣活動，希望能進一步擴大台灣文旦柚在大陸市場的知名度。



趙翌捷介紹，在台灣，中秋節除了賞月、團聚之外，還有烤肉的習俗，而文旦柚通常也是中秋節期間餐桌上的特色水果。尤其在吃完烤肉等較為油膩的食物後，搭配文旦柚食用，可以起到解膩的作用，因此文旦柚在台灣具有較濃厚的中秋節文化特色。



趙翌捷說，此次共準備了約1000箱文旦柚，目前已經銷售約四成。在此次推廣活動中，除了現場消費者購買外，也有企業以及台商協會下單。在文旦柚抵達大陸之前，就已經有不少消費者提前預購，因此目前銷售情況令人感到鼓舞。不少消費者現場品嘗文旦柚，並隨即下單購買，部分消費者一次購買數箱，也反映出大陸消費者對台灣文旦柚的認可。



今年4月12日中央台辦受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施以來，兩岸有關方面在堅持“九二共識” 、反對“台獨”政治基礎上，共同努力推動政策落地見效，幫助更多島內農漁業者開拓大陸市場，取得積極成效。今年第一批輸入大陸的台灣文旦柚此前在8月29日完成核驗，並於9月3日在2026第十七屆東莞台灣名品博覽會亮相。