直擊武警黔西南支隊開展多課目實戰化訓練

開展刺殺訓練。 中評社北京9月23日電／中國軍網報導，連日來，武警黔西南支隊搶抓夏秋練兵窗口期，立足高溫多變的天氣環境，從嚴從難組織多課目實戰化訓練。全體參訓官兵鬥志昂揚，以飽滿狀態狠抓練兵備戰，不斷提升遂行任務能力。

