】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 】 
直擊武警黔西南支隊開展多課目實戰化訓練
http://www.CRNTT.com   2026-09-23 08:41:01
開展刺殺訓練。
　　中評社北京9月23日電／中國軍網報導，連日來，武警黔西南支隊搶抓夏秋練兵窗口期，立足高溫多變的天氣環境，從嚴從難組織多課目實戰化訓練。全體參訓官兵鬥志昂揚，以飽滿狀態狠抓練兵備戰，不斷提升遂行任務能力。
 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：