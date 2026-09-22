李家超解讀香港首個五年規劃背後的謀與行

9月17日，香港特區行政長官李家超接受新華社等媒體採訪。（新華社資料圖片） 中評社香港9月22日電／9月16日，香港特區行政長官李家超在特區立法會公布了香港首個五年規劃。這份約6萬字的規劃，是香港特區首次對經濟和社會發展進行整體性的頂層設計，在海內外引起廣泛關注。規劃背後有著怎樣的考慮？重點和亮點有哪些？怎樣確保規劃得到有效落實？近日，李家超在特區政府總部接受記者訪問時一一解析。



主動對接國家戰略



據人民網報導，自今年2月宣布將制定香港首個五年規劃後，李家超主導了首個五年規劃的編制工作，並在多個場合強調“全速編制香港五年規劃”。規劃的公眾咨詢時間由今年第四季度提前至第二季度，正式文本的發布時間也由最初宣布的今年底提前至第三季度。



“國家‘十五五’規劃公布了，我們要主動對接，時間上是不可以等的。”李家超解釋道，香港要以五年規劃對接國家戰略，才能牢牢把握國家發展機遇，更好融入和服務國家發展大局。編制過程中他和同事細心閱讀國家“十五五”規劃，更感受到國家對香港的關心。“第十七篇關於港澳的內容每個字都有它的意義，為香港發展指明方向，瞭解得越深，感觸就更深，更加要做好這個工作。”李家超表示。



近年來，香港特區政府已經先後發布了多個專門領域的發展規劃或行動綱領，包括創新科技、醫療、交通運輸、旅遊、文化創意等。李家超說，五年規劃有集中的協同作用，各個領域的藍圖，協同在一個時間節點，步伐一致，讓整個政府團隊明白應該如何考慮問題，“這個過程啟發我們系統審視香港的優勢、弱點、機遇和風險。”



發揮內聯外通優勢



香港首個五年規劃提出5個主要目標，包括經濟發展取得新突破、國際競爭力和影響力持續提升、北部都會區建設加速提效、民生福祉顯著改善，以及融入和服務國家發展大局取得重大進展。



圍繞國家“十五五”規劃對香港的定位，香港首個五年規劃提出強化“四中心、一高地”建設。要達成這些目標，李家超認為必須發揮香港在“一國兩制”下內聯外通的優勢。