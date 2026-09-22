在深台商：期待更多家鄉味來到深圳

富萊斯勒貿易（深圳）有限公司總經理王聖智（中評社 黎人愷攝） 中評社深圳9月22日電（記者 黎人愷）在深台商王聖智22日在“品寶島文旦柚 慶月圓中秋節”活動現場接受採訪時表示，深圳是一座包容的城市，能夠在深圳品嘗來自台灣家鄉的文旦柚感受到了濃濃家鄉味，他經營的商業街項目將為更多台灣美食提供銷售平台。



“品寶島文旦柚 慶月圓中秋節”活動22日在廣東深圳舉辦，來自花蓮的文旦柚以及檸檬酵素、鳳梨酥等台灣特產進行展銷，吸引大量深圳市民前來體驗。



來自台灣的王聖智是富萊斯勒貿易（深圳）有限公司總經理，目前主要在深圳福田經營“連城新天地”地下商業街，該項目在深圳已經運營16年。王聖智告訴記者，他2017年大學畢業後來到大陸發展，他的父親此前已經在大陸工作生活約36年。對他而言，這些年在深圳的工作經歷不僅提供了發展機會，也拓寬了自己的視野，是人生中非常重要的一段經歷。



王聖智表示，能夠在深圳品嘗來自台灣家鄉的文旦柚，讓他感受到濃濃的家鄉味，覺得十分特別。他感謝深圳這座包容的城市，為台灣農產品進入當地市場提供了機會，也希望未來能夠將更多台灣特色產品和口味分享給深圳市民。



王聖智說，除了台灣特色小吃和文旦柚之外，也希望未來能夠有更多台灣農產品進入深圳。如果相關廠商有意願，他經營的“連城新天地”可以提供平台，通過店鋪、臨時攤位等形式，為特色農產品進入當地市場創造更多展示和銷售機會。



王聖智介紹，目前“連城新天地”也在積極規劃台灣特色小吃項目，希望通過商業平台讓更多家鄉味道來到深圳。項目位於連城新天地二期，目前已經進入試運營階段，預計本月底正式運營。未來將引入鹵肉飯、牛肉面、蚵仔煎等具有台灣特色的小吃，讓深圳消費者能夠品嘗更多台灣傳統美食。



王聖智說，“連城新天地”保持開放的合作態度，具體合作形式和時間會根據不同廠商以及產品特點進行安排。一些水果具有明顯的季節性，因此會根據產品上市時間靈活規劃。平台並不會局限於台灣產品，對於大陸各地具有地方特色的小吃和農產品，同樣歡迎來到這裡進行展示、銷售和宣傳。