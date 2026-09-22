多國領導人呼籲管控前沿人工智能發展

芬蘭、挪威及歐盟機構21日聯合發起國際倡議，呼籲全球強化前沿人工智能治理與國際協作。（新華社資料圖片） 中評社北京9月22日電／芬蘭總統府21日發布公告說，芬蘭、挪威等多國政府及歐盟機構領導人聯合發布國際倡議，呼籲全球加強前沿人工智能治理與國際協作，確保人工智能技術始終處於人類可控範圍之內。



據新華社報導，這份名為《呼籲管控前沿人工智能模型》的倡議由芬蘭總統斯圖布、挪威首相斯特勒共同發起，目前已獲得20個國家及歐盟委員會領導人的支持。目前，該倡議仍開放供其他國家領導人簽署。



倡議指出，人工智能是極強大的技術，具有改善民生、推動科學進步和全球經濟發展的潛力。但與此同時，前沿人工智能模型的快速發展如果得不到妥善管理，將對安全造成嚴重風險。



倡議強調，人工智能必須始終置於人類引導、監督和管控之下，其開發和使用應當符合國際法。



倡議提出三點呼籲：企業制定透明的安全規程，包括強制性部署前測試和獨立評估，並授予評估人員充分權限來評估風險；各國及地區組織進一步開發和協調通用標準，強化透明度，包括通報重大安全事件，確保各地區國家能獲得科學能力、專業知識和可信評估等；聯合國會員國在現有國際機制基礎上，探索建立一個國際機構，負責制定標準和進行核查，並在必要時召開會議協商相關應對方案。