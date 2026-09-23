俄羅斯RO-900便攜式穿墻探測儀。 中評社北京9月23日電／日益“透明”的城市戰場——外軍特種作戰感知裝備發展觀察



來源：中國國防報；作者：張祁龍、史駿



城市建築密集、空間結構複雜，地面街巷與地下設施相互交織，特戰部隊遂行任務時常常面臨墻體遮擋、信號受限、辨位困難等複雜挑戰，破解城市偵察難題已成為多國特種部隊發展重點之一。近年來，美國、俄羅斯、以色列等國圍繞城市及地下作戰，加快發展穿墻探測、無人偵察、三維建圖和組網通信技術，為特戰部隊熟悉複雜城市環境提供能力支撐。



穿墻探測掌握室內情況



進入建築前掌握其內部情況，是城市特種作戰面臨的首要難題。光學偵察設備受墻體、煙塵和光照等條件影響，難以深入建築內部。近年來，隨著先進雷達、熱成像和微光圖像增強技術的運用，室內偵察正在從過去目視觀察向多源探測方向發展。美國L3哈里斯公司研製的BNVD-Fused雙目融合夜視儀，將微光圖像增強技術與熱成像技術集成於頭戴式裝置。微光圖像增強技術可呈現建築輪廓和通道細節，熱成像通道則利用目標與背景之間的溫度差異增強目標顯示效果。另外，面對夜間明暗光線快速變化、背景雜亂等情況，該設備還可根據需要調整顯示方式，改善成像效果。



俄羅斯Geotech公司推出的RO-900便攜式穿墻探測儀，可通過捕捉人員移動與呼吸產生的微動，獲取目標距離和活動情況，從而探測到混凝土、磚墻等障礙物後方的人員。整個儀器重約0.8千克，最大探測距離14米，由單兵攜帶使用。以色列卡梅羅公司研製的XAVER1000穿墻成像雷達系統，突出探測信息的精細化呈現。其採用雷達探測與信號處理技術，能全面展示墻後人員數量、位置及站立、坐臥等姿態，還能提供房間大致尺寸和設施分布等信息，幫助特戰人員瞭解隱蔽空間內的人員和環境情況。



無人設備增強偵察效果



城市受損建築內部往往通道狹窄、障礙物密集，部分區域還存在坍塌、煙塵和有害氣體等危險。小型無人平台能夠攜帶光電、測距、環境監測等設備進入人類難以接近的區域，成為外軍降低特種部隊偵察風險、拓展感知能力的重點發展裝備。

