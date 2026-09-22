地緣衝突與人工智能　今年聯大關注什麼？

9月16日，聯合國秘書長古特雷斯在聯合國大會高級別周前舉行的記者招待會上講話（圖片來源：新華社） 中評社北京9月22日電／第81屆聯合國大會一般性辯論將於當地時間9月22日在紐約拉開帷幕。美聯社刊文指出，在國際地緣衝突持續、國際分歧加劇的背景下，各國領導人今年還將面對一系列更加複雜的全球性挑戰，其中，人工智能也成為今年聯大備受關注的重要議題。



戰爭持續 全球挑戰交織



據央視新聞網報導，今年聯大高級別會議將聚焦伊朗、加沙地帶、烏克蘭、蘇丹、剛果（金）等地持續的衝突。面對一場場久拖未決的戰爭，各國領導人能否推動停火止戰，是擺在聯合國面前的現實問題。



與此同時，全球變暖持續加劇，國際社會不平等不斷擴大，航運通道和供應鏈受阻又推高生活成本、拖累經濟增長。如何應對這些彼此交織的全球性挑戰，也將成為本屆聯大的重要議題。



AI治理成為聯大新焦點



與往年相比，人工智能（AI）更加受到關注。



美聯社指出，AI技術正在加速發展，各方也越來越意識到，這項技術雖然潛力巨大，但風險和未知因素同樣突出，而目前不僅缺少全球性的治理框架，行業內部的約束機制也十分有限。



紐約時間9月23日下午，聯合國安理會將舉行一場人工智能高級別會議。美聯社認為，將AI加入安理會議程，本身就反映出國際社會對相關風險的擔憂正在上升。



聯合國秘書長古特雷斯此前表示，當前世界正面臨三大“生存性威脅”——人工智能失控風險、氣候危機以及不斷加劇的不平等。在這樣的背景下，國際合作比以往任何時候都更加必要。