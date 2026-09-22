周波：中美建設性戰略穩定關係需經常性溝通

清華大學戰略與安全研究中心研究員周波（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月22日電（記者 王教仁）中美元首互訪前夕，清華大學戰略與安全研究中心研究員周波22日在中國記協新聞茶座表示，中美建設性戰略穩定關係需要經常性溝通。元首互訪本身，就是能夠讓外界安心的信號。



周波曾在國防部外事辦公室工作，擔任過中央軍委國際軍事合作辦公室安全合作中心主任。本期新聞茶座以中美高層交往與戰略穩定關係為主題。談及即將舉行的中美元首會晤，他將關注點放在雙方如何理解關係新定位，以及如何以具體對話支撐這一定位。



今年5月，中美元首同意將構建“中美建設性戰略穩定關係”作為兩國關係新定位。周波認為，這是當時會談最重要的成果，不應只以經貿協議的多少衡量那次訪問。在他看來，這一定位體現了美方對中國綜合國力的認可；今天的“戰略穩定”，所涉及的範圍也遠不止冷戰時期側重的核武器數量問題。



對於“建設性”，周波的理解是雙方對關係前景抱有積極態度，關鍵是不要讓競爭滑向具有破壞性的對抗。他指出，中美雖有競爭，卻不像冷戰時期的美蘇那樣處於相互敵對的體系之中。雙方在同一個國際體系內交往、競爭，也都有避免對抗的需要。



不過，周波並不認為關係新定位意味著中美將形成所謂“G2”，或通過一次“大交易”實現全面和解。他說，世界正在走向多極化，“G2”既不符合中美關係的現實，也難以得到其他國家認同；中美之間仍有無法通過交換解決的原則性問題。戰略穩定需要面對這些分歧，而不是假定分歧已經消失。



如何讓關係保持穩定？周波重申了自己此前提出的“Trust but Talk”，即重視持續對話。他認為，中美元首之間尚未形成定期互訪安排，因此雙方保持高層接觸，本身就有重要意義。“只要是雙方互動，這本身就是讓人安心的一個信號。”在他看來，中美最需要的是經常性溝通和交流。