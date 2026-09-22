胡塞武裝稱沙特空襲也門　致多人傷亡

中評社北京9月22日電／央視新聞報導，據也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台22日消息，沙特戰機當天對也門塔伊茲省的港口城市穆哈發動了3次空襲。有消息稱，相關空襲已造成6人死亡，另有8人受傷。



目前，沙特方面暫未就上述事件作出回應。



胡塞武裝軍事發言人葉海亞·薩雷亞21日晚表示，自本輪局勢升級以來，沙特發動的空襲次數已達到917次。