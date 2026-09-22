日本學者：日本央行加息將加劇財政問題

中評社北京9月22日電／日本央行18日決定將政策利率從當前的1.0%上調至1.25%。這是繼今年6月後，日本央行再次加息。



據央視新聞報導，有日本學者表示，在日本財政來源較大程度上依賴國債發行的情況下，日本央行上調政策利率，會進一步加劇日本政府的財政問題，而日本政府試圖靠軍費來拉動經濟的模式，更不可取。



日本橫濱國立大學名譽教授荻原伸次郎分析，利率上漲，國債費用當然會上升，這樣一來，一般財政支出就會不斷受到擠壓，財政本身應有的功能可能無法發揮，甚至可能出現為了償還舊債，又繼續借新債的局面。如果繼續放任下去，就會發生這種情況。因此我認為現在這種143萬億日元的預算規模，而且還試圖靠軍費來拉動經濟的預算編制方式應該停止。GDP增長本來應該依靠個人消費增長，企業設備投資增加，從而形成良性循環，但高市政權卻試圖依靠軍費推動經濟。



荻原伸次郎表示，高市政權將軍工產業定位為重點增長產業，這已偏離戰後長期堅持的和平路線。



荻原伸次郎強調，歷屆自民黨政府把軍工產業定位為增長產業是從未有過的，這是巨大轉變。“無核三原則”將來如何變化，以及允許殺傷性武器出口等，這些軍費支出都已經完全脫離了過去日本的政策範式，可以說是偏離了憲法第九條。高市還說希望在明年自民黨大會之前推動修憲，但我認為這是做不到的，很多日本國民要求遵守憲法第九條，和平憲法已經深深扎根於日本社會，所以更重要的是讓這種聲音越來越大，推動改變現在的政治局面。