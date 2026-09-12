快評：八一七公報白紙黑字　美台軍售必須停止

特朗普將對台軍售視作“很好的談判籌碼”。(資料相) 中評社快評／路透社22日引述3名熟悉中美峰會前夕磋商的人士披露，中方預料將在峰會時援引1982年《八一七公報》，要求美方履行逐步減少對台軍售的承諾，停止對台軍售，包括停止交付台灣已經訂購的武器。



毫無疑問，美台軍售問題是外界關注點，也將是今次中美峰會的其中一項焦點議題。



美台軍售一直廣受關注。今年2月4日，中美元首通話，中方敦促美方“務必慎重處理對台軍售問題”。特朗普政府目前仍未批准一筆約140億美元、已擱置半年的對台軍售案，特朗普今年5月訪華後，曾形容該筆軍售是“非常好的談判籌碼”。



《八一七公報》全稱《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》，是中美於1982年8月17日簽署發表的聯合公報，為“中美三個聯合公報”中的最後一項。核心目的是處理中美建交後未解決的美國對台軍售問題，主要內容為對台軍售限制，美方聲明“準備逐步減少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決”。



《八一七公報》白紙黑字，美方答應對台軍售“逐步減少”、“並經過一段時間導致最後的解決”。44年過去了，美方一直背信棄義，是時候兌現承諾了。經過多年在貿易、科技與地緣政治等方面的不斷博弈，目前中美實力對比與戰略態勢發生了結構性變化。美台軍售必須停止，若不停止，中方隨時可能、也有足夠實力翻臉。