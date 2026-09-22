創多項歷屆之最　世界技能大賽亮點搶先看

9月21日，來自意大利的家具製作賽項參賽選手約納斯在進行賽前準備工作。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月22日電／第48屆世界技能大賽今晚（22日）將在上海開幕。世界技能大賽被譽為“世界技能奧林匹克”，是全球層級最高、規模最大、影響力最廣的國際性職業技能賽事。



據央視網報導，世界技能大賽每兩年舉辦一屆，迄今已舉辦47屆。目前已經覆蓋全球90個國家和地區、全球三分之二人口。本屆世賽有哪些新賽項、新看點？又將推出哪些特色體驗活動？本屆世賽有68個國家和地區的1385名選手參賽，參賽國家和地區數、參賽選手人數均創歷屆之最。中國代表團派出的71位參賽選手將參加全部64個項目的比賽。



世界技能大賽比什麼，怎麼比？



本屆大賽共設置了64個比賽項目，覆蓋製造、交通、建築、信息、創意、服務等6大類。



既有長期存在的項目，比如烹飪、美容、木工、花藝；又有跟隨產業變化新增的項目，比如無人機系統、智慧安防技術等7個賽項。



第48屆世界技能大賽組委會秘書處秘書長、中國代表團團長、人力資源社會保障部職業能力建設司司長吳禮舵表示，本屆新增項目數為歷屆最多。



和體育競賽不同，世界技能大賽64個賽項同時開賽，所有競賽項目要求在4天內完成，競賽時長控制在15至22小時，全部賽項結束後，在閉幕式上統一公布成績並頒發獎牌。吳禮舵表示：“為了增加比賽難度，有一些神秘模塊會現場公布，避免選手提前做準備。每個選手在各自工位上，按照同一個標準，設施設備是一樣的，工具是一樣的，耗材是一樣的。4天的時間，對選手的勞動強度、對心理也是有一定要求。”



世界技能大賽規定：絕大多數項目的選手，在參賽當年不得超過22周歲；飛機維修、工業4.0等部分需要長期積累經驗的項目，最多放寬到25周歲；每名選手一生只能參賽一次，所以賽場上不存在“個人蟬聯”的情況。



哪些人來參加比賽？



本屆世賽參賽國家和地區數、參賽選手數均創歷屆之最，共有80個國家和地區參與，68個國家和地區派出1385名選手參賽。德國數控車項目選手丹尼爾•邁爾就是其中之一，對他來說，世賽正是技能互通的窗口。