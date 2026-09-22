孫成昊：中美AI領域互信有限　更需風險管控

清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月22日電（記者 王教仁）中美元首會晤能否讓經貿與人工智能合作邁出實質一步？孫成昊22日在中國記協新聞茶座表示，不只要看協議數量，還要看兩大經貿理事會能否運轉、人工智能風險溝通能否建立渠道，以及會後能否持續落實。



孫成昊是清華大學戰略與安全研究中心副研究員，主要研究美國對外決策機制、中美關係及人工智能與國際安全等議題。談及即將舉行的中美元首會晤，他認為，貿易、科技等領域的分歧不會因一次會晤消失，值得觀察的是雙方能否在分歧持續存在的情況下推進具體合作。



當地時間9月20日，中美經貿牽頭人在紐約舉行磋商，討論落實此前共識、促進雙邊貿易投資，並就人工智能問題舉行對話。此前，雙方已同意成立貿易理事會和投資理事會，討論貿易投資領域各自關切。



孫成昊指出，此次會晤在經貿領域首先要看的是，雙方能否讓此前同意成立的兩個理事會真正開始工作，尤其是貿易理事會能否推動確定首批降稅產品。他認為，即便產品範圍不大，只要雙方能夠推進相互降稅，中美經貿關係就可能出現一個“相對獨立的、非敏感的貿易區間”。這比再次宣布設立新機制更值得關注。



除降稅外，採購安排也要看能否同其他問題相互銜接。孫成昊說，如果出現新的農產品、飛機或能源貿易安排，他並不會感到意外；但更值得觀察的是，相關採購能否與降稅、市場准入及美方對華供應保障結合起來，而不是僅由中方增加購買。



投資則可能成為另一項議題。對於外媒所稱中國企業代表團可能隨行訪美，孫成昊提醒，最終名單尚無法確認；即使企業參與訪問，也不意味著立即會有大額訂單。在他看來，比猜測哪些企業赴美更重要的，是雙方能否討論中國企業赴美投資的條件，以及美方如何處理數據、安全等方面的關切。

