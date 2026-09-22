中國啟動全國國慶文化和旅遊消費月

中評社香港9月22日電／中國文化和旅遊部22日在雲南省彌勒市舉辦2026年全國國慶文化和旅遊消費月主場活動，正式啟動2026年全國國慶文化和旅遊消費月。消費月期間，各地將舉辦超2萬場次文旅活動，發放超3.1億元消費券等消費補貼，為居民遊客假期出遊提供更豐富的選擇、更舒心的體驗。



消費月將從9月下旬持續至10月底，文化和旅遊部協同有關部門、支持單位等圍繞中秋、國慶推出系列文旅活動和惠民措施，豐富應季文旅產品和服務供給，更好滿足居民遊客雙節假期和秋季文旅消費需求。各地將圍繞遊歷山河、中秋團圓、賞秋休閒、紅色旅遊、研學旅遊、夜間經濟、非遺美食等熱點需求，增加優質文旅產品供給。



新華社報導，主場活動上，中國氣象局發佈2026年全國賞秋指南和金秋朝霞晚霞觀賞地圖；中國石化發佈“百城千站”自駕出遊惠民措施，為自駕遊客提供多種優惠和便捷服務；中國建設銀行發佈“惠遊中華”文旅消費金融惠民措施，推出景區、酒店等消費立減優惠。現場還發佈了各地圍繞夜間文旅、特色美食、中小學秋假等主題推出的文旅產品和特色活動。



消費月主場活動所在的雲南省將推出文化惠民、非遺體驗、體旅融合等主題文旅活動1100多場次；持續發放彩雲文旅消費券，覆蓋景區遊覽、婚拍旅拍、文創購物、文體旅賽事活動等多元場景；打造官方文旅伴手禮“雲南禮物”，整合潮玩文創、非遺匠心、生態物產、雲品生活四大系列千餘款特色產品。