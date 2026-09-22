伊朗巴基斯坦深化關係　如何重塑區域格局

中評社北京9月22日電／當地時間21日，伊朗總統佩澤希齊揚在首都德黑蘭會見了到訪的巴基斯坦內政部長穆赫辛•納克維。巴方表明在所有領域與伊朗加強合作的意願。



據央視網報導，佩澤希齊揚表示，伊朗和巴基斯坦可以通過利用區域潛力來滿足各自的需求。伊朗期待持續推動雙邊合作進程，並希望這些互動能在各領域以更強勁的勢頭繼續開展。納克維表示，巴方決心在貿易、經濟、旅遊、政治、文化和科學等所有領域，進一步擴大和深化兩國的關係與合作。



伊朗巴基斯坦這種覆蓋全部領域的合作表態是否比較罕見？



中國國際問題研究院中東問題專家李子昕指出，巴基斯坦方面在多個領域加強與伊朗合作的表態，在外交上屬於高規格的雙邊友好宣示。但在當前背景下，對此仍需審慎看待。從伊巴關係的歷史軌跡看，全覆蓋式合作表態並不罕見，幾乎每次高層互訪的聯合聲明中都有類似措辭。衡量兩國關係是否實質性升級，關鍵不在表態覆蓋面，而在具體制度性安排和量化目標。



伊巴關係快速升級但面臨明顯外部壓力



李子昕分析，按此標準，伊巴關係目前確實處於加速深化階段。今年8月，兩國設定雙邊貿易額達百億美元的目標，並討論自由貿易協定、關稅減免、以貨易貨和邊境市場安排等具體機制。巴基斯坦還開通多條連接本國港口和伊朗的陸路過境通道。這些表明，合作正從政治表態向經濟方面轉化。



李子昕認為，不過，“大幅升級”的定性仍需謹慎。巴基斯坦深化對伊關係，很大程度上源於戰爭催生的替代性經濟通道需求。霍爾木茲海峽受阻後，巴基斯坦作為伊朗通往南亞和印度洋的陸路替代通道，價值急劇上升。這種因戰爭而加速的相互依賴具有一定的脆弱性，一旦戰場局勢變化，現有合作可能受到衝擊。同時，巴基斯坦還背負《麥加共同防務協議》、對沙特的安全承諾、與美國的軍事合作關係，以及與伊朗的地緣鄰國關係。這三重身份導致局勢一旦升級，巴方政策空間將受到嚴重擠壓，屆時可能面臨真正考驗。



伊巴加強合作撬動地緣政治與經濟格局



李子昕表示，伊朗與巴基斯坦的合作將對區域格局產生一定影響。



首先，霍爾木茲海峽受阻後，巴基斯坦作為伊朗通往印度洋的陸路替代通道，其角色更加突出。瓜達爾港、卡拉奇港等都有潛力成為伊朗能源和商品繞過海峽的替代出口門戶。兩國推動的百億美元貿易目標和自貿協定談判，本質上是在為面向未來的能源和貿易通道布局。如果這一布局成型，西亞和南亞交界地帶可能從傳統上的安全緩衝區轉變為新的貿易走廊樞紐，巴基斯坦的地緣經濟價值將顯著提升。但這一前景受到戰爭走向和外部地緣壓力的高度影響。



其次，地區安全架構正趨於複雜化。巴基斯坦同時維持著三組相互緊張乃至敵對的關係，與沙特、土耳其的《麥加共同防務協議》，與美國的軍事合作關係，以及與伊朗的地緣鄰國和調解方關係，使巴基斯坦近乎在鋼絲上跳舞。此次巴基斯坦內政部長訪問伊朗，有伊朗的媒體專門報導稱，本次訪問不攜帶任何調解信息。這種報導本身就說明巴基斯坦面臨的平衡壓力。