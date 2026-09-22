年內發行超2400億元　熊貓債緣何火熱

中評社香港9月22日電／今年以來，熊貓債券發行規模已超去年全年，吸引力不斷增強。



權威數據顯示，今年以來，截至9月17日，熊貓債券發行規模超2400億元，發行只數為135隻，與去年同期相比，分別增長81%、65%。



熊貓債是境外機構在中國境內發行的、以人民幣計價的還本付息的債券，是拓寬人民幣跨境融資渠道、助力人民幣國際化進程的重要工具。



新華社報道，從發行人結構來看，今年以來，純外資發行佔比顯著提升，主權發行人成為重要增量，斯洛文尼亞、巴基斯坦、哈薩克斯坦、印度尼西亞首次成功發行熊貓債。此外，巴西財政部已向中方遞交了熊貓債發行申請函，有望成為首個註冊發行主權熊貓債的拉美國家。



外資金融機構也紛紛加入發行行列。德意志銀行今年以來累計發行90億元熊貓債；法國農業信貸銀行發行60億元，首發7年期品種；法國巴黎銀行年內兩次發行熊貓債，累計發行規模高達110億元……



8月，瑞銀集團成功發行20億元5年期熊貓債，這是瑞士金融機構首次在中國發行熊貓債，認購倍數超3倍。瑞銀集團發行融資策略主管克裡斯·查迪表示：“中國境內債券市場規模龐大、發展日趨成熟，參與這一市場進一步豐富了瑞銀的融資來源，並提升了融資的效率和靈活性。”



不少國際機構也選擇通過熊貓債進行融資。今年以來，新開發銀行、亞投行、亞洲開發銀行分別發行140億元、30億元、80億元熊貓債。在這些機構看來，在全球市場波動的背景下，中國在岸債券市場運行穩健，對發行人持續展現出較強吸引力。



中國人民銀行副行長鄒瀾表示，國際機構發行熊貓債，表明了對我國制度環境、發展預期以及人民幣的充分認可，也進一步豐富了全球投資者的人民幣資產配置渠道，形成可持續的人民幣使用生態。



人民幣融資成本處於較低水平是熊貓債發行創新高的主要原因。



“外國大行發行熊貓債的利率大概在1.7%到2.2%之間，而在美元市場借同樣的錢要4.5%到5.5%，隨著美聯儲開啟加息，熊貓債的利率優勢將進一步凸顯。”銀河證券首席經濟學家章俊說，近年來，我國持續優化熊貓債註冊發行機制，鬆綁了募集資金使用管理相關規定，明確募集資金可匯往境外使用，資金用途更為靈活，強化了境外機構對熊貓債市場穩步發展的信心。



從買債方來看，由於資產安全、收益穩定，投資者購買熊貓債熱情很高，一些熊貓債的認購規模甚至達到發行規模的5倍多。鄒瀾表示，熊貓債在我國獲得了境內投資者的廣泛認可。境外機構投資者由於更了解熊貓債券的發行主體，也把熊貓債券作為主要的投資交易品種。2026年上半年，熊貓債券累計成交3426億元，同比增長49%。參與熊貓債券交易機構2493家，同比增加了599家。



此外，隨著中國金融市場有序對外開放，“債券通”等互聯互通機制不斷拓展和升級，人民幣境內外流動更暢通，境外機構購買持有熊貓債意願不斷提升。



記者了解到，近年來，境外投資者對人民幣資產的投資意願持續增強。中國人民銀行數據顯示，目前境外主體持有境內人民幣金融資產超11萬億元，80多個國家和地區的央行或貨幣當局將人民幣納入外匯儲備，人民幣債券、股票被納入全球主流資產交易指數。



渣打人民幣環球指數（RGI）的不斷上升也印證了這一點，這一指數從今年4月的227.1升至7月的235，漲幅達3.5%，顯示人民幣使用空間不斷拓展。



目前，熊貓債券累計發行規模超過1.3萬億元，發行主體覆蓋五大洲26個國家和地區。中國人民銀行發佈的2026年第二季度中國貨幣政策執行報告顯示，下一階段中國人民銀行將支持更多符合條件的境外主體發行熊貓債券。



“隨著境外機構參與境內熊貓債發行和交易更加便利，人民幣國際化穩步推進，熊貓債有望在發行規模、品種創新和投資者廣度上實現新突破，為中國金融市場高水平對外開放注入持久動力。”章俊說。