韓國首個對美投資項目確定為得州燃氣發電

中評社香港9月22日電／韓聯社報導，韓國政府決定將得克薩斯州恩西納爾燃氣聯合循環電站建設項目作為首個對美投資項目。



韓產業通商部長官金正官22日出席國會產業通商資源中小風險企業委員會（下稱“委員會”）全體會議，就對美投資談判情況向國會報告了一個已決定推進的項目和兩個已制定推進計劃的項目。



一名委員會相關人士證實，金正官所提到的首個投資項目為得克薩斯州恩西納爾燃氣聯合循環電站建設。據悉，恩西納爾項目整體裝機容量約為6.3吉瓦（GW），政府擬先建設裝機容量1.4吉瓦的燃氣輪機電站，確認實際需求和經濟性後，再分階段擴建裝機容量4.9吉瓦的高效聯合循環發電設施。產業部匯報稱，該項目總投資額約223億美元，未來20年預計可獲得432.9億～454.03億美元收益，足以收回本息。



據瞭解，另有兩個項目被列為後續協商事項，分別為8座大型核電站建設項目和阿拉斯加液化天然氣（LNG）開發項目。至於大型核電站建設項目，產業部匯報稱，正與美方圍繞韓方收購西屋電氣5%～10%股份的事宜進行談判。



上述三大能源投資的商業合理性一直備受質疑。儘管如此，政府仍敲定首個投資項目並匯報後續推進計劃，此舉被解讀為不僅出於商業考量，而是綜合考慮韓企進軍美國市場等因素，從國家利益角度作出的決定。據悉，金正官還明確表明對美投資執行原則，即實際執行規模不得超過2000億美元的上限。



由於產業部匯報內容涉及韓美協商條件、項目具體投資條件等敏感信息，當天報告會以閉門形式舉行。一名委員會委員在會後向韓聯社記者表示，具體簽約日期尚未敲定。