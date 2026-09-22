尹力：傳承文化根脈　深化文明交流互鑒

中共中央政治局委員、北京市委書記尹力（中評社 海涵攝） 中評社北京9月22日電（記者 海涵）中共中央政治局委員、北京市委書記尹力22日在2026北京文化論壇主論壇上致辭表示，文化遺產來自過去，也通向未來，是民族的，也是世界的。北京願與各方一道，攜手傳承歷史文化根脈、推動文化繁榮發展、深化文明交流互鑒，共同推動人類文明進步發展。



2026北京文化論壇當天在北京舉行，本屆論壇主題為“文化遺產與文明互鑒”。論壇圍繞文化遺產系統性保護、城市化進程中的古都保護等議題開展深入交流，為推動文化遺產保護傳承、促進文明交流互鑒匯聚智慧力量。



尹力表示，論壇旨在深化國際交流合作，共守人類文化瑰寶，共促社會文明進步。習近平主席強調，不同文明包容共存、交流互鑒，在推動人類社會現代化進程、繁榮世界文明百花園中具有不可替代的作用。全球文明倡議得到國際社會廣泛認可，多樣性是人類文明的魅力所在。



尹力指出，當今世界千餘項世界文化遺產，是各國獨有的文明印記，也是全人類共同的寶貴財富。中華文明源遠流長，孕育了中華民族獨特的精神品格，集中體現和代表了人類東方文明。東西方文明和而不同、美美與共，共同促進了人類社會發展。



談及北京，尹力表示，北京有7000萬年人類遺存、3000多年建城史、870多年建都史，擁有8處世界文化遺產、幾千處不可移動文物。這些都是中華文明賡續綿延的見證，同時也記錄了千百年來東西方文明的交流。700多年前，馬可·波羅來京游歷，向世界傳述中國的風物盛景；400多年前，利瑪竇駐足京師，帶來西方文藝復興的科技成果。今天的北京不僅古今交融，而且成為一座充滿活力的現代化國際都市。



尹力表示，北京高度重視文化遺產保護與傳承。近年來，地方性歷史文化保護法律法規不斷完善，古老長城、千年運河得到系統性保護，故宮、天壇等重點古跡得到完好留存和細心修繕，老城得到整體嚴格保護。擁有文化遺產、守護文化遺產，日益成為北京市民的自豪和自覺。

