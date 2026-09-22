美拒發簽證 伊朗總統團隊成員無法出席聯大

中評社香港9月22日電／伊朗總統佩澤希齊揚將於22日飛往紐約出席聯合國大會。他將是自2月底以色列和美國發動空襲引發戰爭以來，訪問美國的最高級別伊朗官員。路透社報導稱，不過由於美國拒絕向佩澤希齊揚的通訊團隊成員發放簽證，成員將無法出席聯合國大會。



伊朗國家通訊社伊通社報導稱，美國政府採取了前所未有的敵對行動，特朗普拒絕向總統高級代表團的部分成員發放簽證，其中包括其通訊團隊成員。”梅爾通訊社也報導了此事，並援引總統發言人哈比布拉.阿巴西的話說，佩澤希齊揚將於23日在聯合國大會上發表講話，之後於26日返回德黑蘭。伊朗外交部門指責華盛頓“踐踏知情權”，並指出特朗普最近禁止三家美國媒體進入白宮。



伊朗外交部發言人巴蓋伊表示，當一個政府對外國記者——甚至是它不喜歡的美國記者——關上大門，被拒進入白宮採訪，甚至拒絕伊朗總統的通訊團隊（它更希望這些人的聲音被壓制）進行採訪時，這並非是為了管理信息獲取，而是為了掩蓋真相。。



儘管衝突仍在持續，美國仍允許伊朗代表團參加聯合國大會，但與去年一樣將受到旅行限制。國務院早前表示，代表團今次規模將較小，並被限制在當地購買奢侈品或其他商品。國務院發言人皮戈特表示，當普通伊朗人忍受著殘酷的鎮壓、水電短缺和通貨膨脹飆升時，該政權的官員卻想在紐約繼續瘋狂購物。我們不會允許這種事情發生。



根據1947年聯合國總部協定，美國原則上不得阻礙各國代表進出聯合國總部區，且須盡快、免費簽發相關簽證。但美國去年就拒發或撤銷部分巴勒斯坦代表簽證，今年亦稱會再次禁止其入境。