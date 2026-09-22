胡和平：以文化遺產為紐帶拓展人文交流

中共中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平（中評社 海涵攝） 中評社北京9月22日電（記者 海涵）中共中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平22日在2026北京文化論壇主論壇上表示，文明的繁盛、人類的進步都離不開文明交流互鑒。中國願同各方一道，進一步深化文化遺產保護合作和人文領域交流互鑒，為推動實現人類文明發展進步的美好願景貢獻智慧和力量。



2026北京文化論壇當天在北京舉行，本屆論壇主題為“文化遺產與文明互鑒”。論壇圍繞文化遺產系統性保護、城市化進程中的古都保護等議題開展深入交流，為推動文化遺產保護傳承、促進文明交流互鑒匯聚智慧力量。



胡和平指出，當前世界百年未有之大變局加速演進，國際形勢變亂交織，人類站在新的十字路口，迫切需要以文明交流超越文明隔閡、以文明互鑒超越文明衝突。文化遺產承載著人類共同的歷史記憶，凝結著跨越國界的共同價值，既是人類文明發展的重要成果，也是促進不同文明交流互鑒的重要載體。



圍繞文化遺產保護與文明互鑒，胡和平分享四點認識。



第一，加強文明交流互鑒，更好踐行全球文明倡議。胡和平表示，2023年3月，習近平主席提出全球文明倡議，倡導尊重世界文明多樣性、弘揚全人類共同價值、重視文明傳承和創新、加強國際人文交流合作。三年多來，全球文明倡議得到眾多國家和國際組織高度評價和積極呼應。在這一重大倡議引領下，中國同許多國家在文化、旅遊、藝術、影視、考古、學術等領域交流合作持續加強。



第二，深化國際合作，更好推進文化遺產保護。胡和平指出，數字化和人工智能等技術為遺產保護提供了新工具、新手段，但氣候變化、地緣衝突、無序開發等威脅也更加嚴峻複雜。中國考古團隊已在全球28個國家和地區開展49項中外聯合考古項目，足跡遍及亞、非、歐、美四大洲；中國還參與柬埔寨吳哥古跡、尼泊爾九層神廟等文化遺產保護修復，並圍繞絲綢之路、萬裡茶道等推進聯合申遺。中國願與世界各國持續開展跨國合作項目，不斷拓展文化遺產保護合作新途徑、新模式。

