北京文化論壇開幕　聚焦文化遺產與文明互鑒

北京文化論壇現場（中評社圖片） 中評社北京9月22日電（記者 海涵）2026北京文化論壇22日在京開幕。中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊出席並發表主旨演講。中共中央政治局委員、北京市委書記尹力出席並致辭。



李書磊作主旨演講指出，文化遺產承載著一個國家、一個民族的文化基因和血脈，是人類文明的成果，也是不同文明交流互鑒的載體。保護好、傳承好、利用好文化遺產，是人類文明賡續和世界可持續發展的內在要求，也是國際社會的共同責任。中國願同世界各國一道，秉持守護人類文化遺產的堅定信念，加強文化遺產保護經驗交流，推進文化遺產保護國際合作，完善文化遺產保護全球治理。面對挑戰，各國應攜手應對，共同守護人類文化遺產，讓熱愛文化、保護文化成為全球共識。



尹力在致辭中表示，文化遺產來自過去，也通向未來，是民族的，也是世界的。北京擁有3000多年建城史、870多年建都史和8處世界文化遺產，是中華文明賡續綿延以及東西方文明交流的重要見證。近年來，北京持續加強歷史文化遺產保護，長城、大運河等得到系統性保護，老城整體保護不斷加強。面向未來，北京願與各方一道，攜手傳承歷史文化根脈、推動文化繁榮發展、深化文明交流互鑒，尊重和守護文明多樣性，推動各國文明共生共榮、相映生輝。



中共中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平表示，當前百年變局加速演進，迫切需要以文明交流超越文明隔閡、以文明互鑒超越文明衝突。文化遺產承載著人類共同的歷史記憶，是促進不同文明交流互鑒的重要載體。中國願同各方進一步深化文化遺產保護合作和人文領域交流互鑒，為推動人類文明發展進步貢獻智慧和力量。

