2026北京文化論壇發布27項重要成果

2026北京文化論壇重要成果發布專場活動22日晚在北京舉行。（中評社 海涵攝） 中評社北京9月22日電（記者 海涵）2026北京文化論壇重要成果發布專場活動22日晚在北京舉行。現場共推出27項成果，促成2項重要簽約，集中展示出文化遺產保護傳承、全國文化中心建設和中外文化交流合作等領域的新成果、新實踐。



北京市委副秘書長、市委宣傳部分管日常工作的副部長趙衛東在致辭中表示，今年北京文化論壇以“文化遺產與文明互鑒”為年度主題，為展示文化遺產保護傳承豐富成果、促進文化交流合作，專門設置重要成果發布專場活動。此次發布成果突出示範引領、文脈傳承和實踐創新，既有中外文化交流報告、全國文化中心建設十件大事等對文化發展實踐的總結，也有文化遺產保護、考古發掘、闡釋傳播等領域的創新成果，展現中國式現代化進程中文化傳承發展的新氣象。



專場活動伊始，《深化文明互鑒 彰顯文明標識：2025中外文化交流報告》發布；“全國文化中心建設2025年度十件大事”同時揭曉。十件大事包括中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動在京舉行、“百年守護——從紫禁城到故宮博物院”展覽賡續中華文脈、國際博物館日中國主會場活動及首屆北京博物館季活動、北京市長城保護條例頒布、首屆中俄文學周促進文明交流互鑒、北京市創新培育“超現場”文化新業態等，集中反映2025年全國文化中心建設的新進展新成效。



專項發布環節，一批文化遺產保護傳承成果亮相，包括《大國文脈 歷史文化保護傳承的中國智慧》第一輯、“青春傳承中華文脈·創意守護文化遺產”共繪青春版中華文脈地圖典型案例、“新時代·新影像”中外聯合創作計劃文明交流互鑒主題成果，以及《文明中國：百萬年人類史 一萬年文化史 五千多年文明史》、埃及孟菲斯聯合考古發掘項目2025—2026年度成果、第一批《北京市檔案文獻遺產名錄》等。



此外，現場集中發布長沙子彈庫戰國帛書第二、三卷回歸，《文化遺產多語種語料庫》《北京文化發展報告（2025—2026）》、“傳承之美——百本非物質文化遺產叢書”等18項成果，並發布“弘揚長城文化，講好長城故事：中國長城博物館新啟幕”等項目。



活動還促成兩項簽約，分別是北京市文物局與意大利威尼托古城牆城市聯盟簽署合作備忘錄，北京市文聯與北京市司法局簽署民間文學藝術作品著作權保護戰略合作協議。通過成果發布和項目合作，進一步推動文化遺產保護傳承、文化創新發展以及中外文明交流互鑒。