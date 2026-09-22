沈富雄示警藍營：沈伯洋“好厲害的操盤”

中評社台北9月22日電／​台北市長選戰最新民調顯示，蔣萬安與沈伯洋支持度僅差1.2個百分點，引發討論。前“立委”沈富雄在《少康戰情室》表示，若民調反映實際選情，沈伯洋短時間內轉換政治形象，確實是厲害的操盤；但他也呼籲民調專家戴立安回應抽樣疑問，並提醒蔣萬安，接下來上節目受訪“要特別小心”，談話內容可能成為後續選戰的攻擊素材。



風傳媒報導，沈富雄說，早上收到戴立安提供的民調資料，先看結論與數字。他認為，沈伯洋從過去與黑熊學院、大罷免相關的政治形象，轉向投入台北市長選戰、訴求讓台北更順暢，角色轉換幅度很大。若民調結果確實反映選情，代表操盤者在短時間內發揮效果，讓他直呼：“這個好厲害的操盤。”



沈富雄另外注意到，依他對民調的解讀，蔣萬安與沈伯洋在中間選民的支持度也相當接近。他認為，沈伯洋能在短時間內做到這一點，“這也是不簡單”。但他隨即補充，若藍綠支持者的抽樣確有偏差，中間選民的結果也可能受到影響，仍須釐清。



至於最終勝負，沈富雄則透露，自己每周六會與5名深綠友人喝咖啡，其中一人經常跟著沈伯洋跑活動，約10天前曾提議以5萬元打賭沈伯洋會贏。他當時認為“這個錢我大概穩賺了”，後來提出加碼至20萬元，對方並未答應。



提醒蔣萬安謹慎受訪 憂談話變成攻擊素材



談到蔣萬安陣營接下來如何因應，沈富雄認為，這份民調公布後，藍綠支持者各有不同解讀。在這樣的氣氛下，蔣萬安無論參加王偉忠的節目，或接受《少康戰情室》訪問，都應“特別小心”。



沈富雄指出，即使主持人的問題問得好，蔣萬安在一對一訪談中也回答得好，內容仍可能被重新包裝。他擔心，有人會等著蔣萬安的回答，“把它包裝成另一個武器”，成為“非常犀利的子彈”，接下來兩、三周再持續拿來攻擊。



這次調查由信民協會委託，戴立安負責問卷設計與分析，畢肯市場研究公司執行，於2026年9月16日至18日以電話訪問台北市年滿20歲民眾，共完成1076份有效樣本，其中住宅電話752份、行動電話324份；在95%信心水準下，最大抽樣誤差為正負3.0個百分點。