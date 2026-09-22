美國戰略學者卡瓦娜：習特會談台灣問題恰當

卡瓦娜認為，特朗普將美中經濟關係置於台灣之上，會更估計北京的安全關切 中評資料相 中評社華盛頓9月22日電（記者 余東暉）主張美軍應撤至第二島鏈的美國戰略學者卡瓦娜（Jennifer Kavanagh）22日對中評社表示，即將舉行的“習特會”如果沒有提及台灣問題，會令人感到驚訝，尤其是考慮到特朗普今年早些時候推遲140億美元的對台軍售。兩國領導人討論台灣問題是恰當的，因為這是最有可能將兩國拖入戰爭的問題。將美中經濟關係置於台灣之上的特朗普會更顧及中方的安全關切。



美國智庫“國防優先”軍事分析主任、高級研究員卡瓦娜22日透過郵件接受中評社專訪，談即將舉行的“習特會”將如何討論台灣問題，以及美中外交戰略學界對於台灣問題看法的變化。



儘管有專家認為，近期台灣問題的熱度似乎不像今年5月北京峰會時那麼高，但在特朗普推遲對台軍售，並且將之作為“談判籌碼”的背景下，外界廣泛預期，雙方一定還會重點討論台灣問題。路透社22日引用知情人士的話透露，中方預計將在此訪期間敦促特朗普根據1982年8月17日簽署的中美“八一七聯合公報”，停止對台軍售，可能會在美國國家檔案館提出這一要求。



在“八一七公報”中，美方就停止對台軍售做出承諾：向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水平；準備逐步減少它對台灣的武器出售；經過一段時間最終得到解決。1982年8月18日，美國政府單方面提出秘而不宣的“六項保證”，其中包括：未同意設定停止對台軍售的日期；未同意就對台軍售議題向北京徵詢意見。