李書磊談文化遺產保護　提出四個共同

中共中央政治局委員、中央宣傳部部長李書磊（中評社 海涵攝） 中評社北京9月22日電（記者 海涵）中共中央政治局委員、中央宣傳部部長李書磊22日在2026北京文化論壇主論壇發表主旨演講時表示，文化遺產承載著一個國家、一個民族的文化基因和血脈，是人類文明的成果，也是不同文明交流互鑒的載體。保護好、傳承好、利用好文化遺產，是人類文明賡續和世界可持續發展的內在要求，是我們的共同責任。



2026北京文化論壇當天在北京舉行，本屆論壇主題為“文化遺產與文明互鑒”。論壇圍繞文化遺產系統性保護、城市化進程中的古都保護等議題開展深入交流，為推動文化遺產保護傳承、促進文明交流互鑒匯聚智慧力量。



李書磊指出，在當今變亂交織的百年變局中，應對文化挑戰、邁向美好未來，離不開文化文明的力量。他圍繞文化遺產保護提出四點認識。



第一，共同秉持守護人類文化遺產的堅定信念。李書磊表示，中華文明賡續5000多年，留下燦若星河的文化遺產。習近平主席高度重視文化遺產保護，強調歷史文化遺產是不可再生、不可替代的寶貴資源，要堅持保護第一、合理利用和最小干預原則，像愛惜自己的生命一樣保護好歷史文化遺產。中國願同世界各國一道努力踐行全球文明倡議，支持世界文化遺產保護事業，以實際行動助力人類文明發展進步。



第二，共同加強文化遺產保護經驗交流。李書磊介紹，中國堅持系統性保護，完善政策法規體系，推進文物古跡、考古遺址、歷史街區、傳統村落、文化景觀、非物質文化遺產等協同保護；堅持以人民為中心，讓保護成果更好造福廣大人民群眾；堅持應保盡保，建立“先考古、後出讓”“先調查、後建設”的保護前置制度。目前，中國政府已公布全國重點文物保護單位5058處、國家級非物質文化遺產代表性項目1557項、國家歷史文化名城146座。前不久，景德鎮手工瓷業遺存申遺成功，中國世界遺產總數達到61項。



第三，共同推進文化遺產保護國際合作。李書磊表示，新時代以來，中國著眼維護世界文明多樣性，積極推動文化遺產各領域深度合作，在遺產保護、應對氣候變化、文物追索返還等重大事項中提供中國方案。去年5月，流失海外79年的子彈庫戰國帛書回歸中國，這是中美文化遺產保護合作的一次成功實踐。中國願同世界各國繼續深化合作，推動古代文明研究、聯合考古、古籍修復、博物館交流等合作項目覆蓋更多文化大國、文明古國和共建“一帶一路”國家。



第四，共同完善文化遺產保護全球治理。李書磊指出，氣候變化、武裝衝突、非法販運、過度開發等持續威脅文化遺產存續，需要各國攜手應對。中國願同世界各國一道履行文化遺產領域國際公約，拓展多邊機制框架下的文化遺產保護合作，實施文化遺產全球夥伴計劃，促進全球南方文化遺產保護，為保護人類文化遺產貢獻更多中國方案。



李書磊表示，守護文化遺產，功在當代、利在千秋。希望各方以本次論壇為契機，為加強文化遺產保護和文明交流互鑒、推動構建人類命運共同體貢獻智慧和力量。