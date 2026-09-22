美國人對華觀感好轉　保台意願下降

美國人對華觀感的總體變化趨勢 芝加哥全球事務委員會民調 中評社華盛頓9月22日電（記者 余東暉）“習特會”即將舉行之前，美國最新民調發現，美國人的對華觀感繼續好轉，主張對華接觸合作者增多，而美國人保衛台灣的意願在下滑之中。



芝加哥全球事務委員會21日發佈題為“隨著對中國的擔憂逐漸消退，美國人傾向於加強與北京的接觸”的民調報告，總結美國人對華看法的最新趨勢變化。



調查報告注意到，這將是習近平第二次對美國進行國事訪問。第一次是在2015年，自那以後，美中關係從合作與接觸轉向競爭與脫鈎。過去十年間，美國公眾對中國的看法也發生了轉變，在2010年代末和2020年代初急劇惡化，如今再次出現轉變。



這個今年7月10日至21日進行的民意調查顯示，美國民眾對中國的看法已從2024年的低谷回升。如今，美國民眾對中國的態度更加友好，公眾不太可能將中國視為威脅，也更傾向於合作而非遏制，儘管這種傾向低於2010年代的水平。這種向合作與接觸的轉變與今年5月特朗普訪華以來的總體方向相符。但這並非特朗普支持者所接受的：大多數“讓美國再次偉大”（MAGA）的共和黨人仍傾向於限制中國實力的增長，而不是與中國合作。



此次調查的主要發現有：美國人對於中國觀感開始好轉。對中國的感覺評分平均為39分，高於2024年低谷時的26分，是2019年以來最高的。更多美國人認為中國在世界上的聲譽正在提升，認為“與十年前相比，中國現在更受尊重”的比例為33%，認為中國現在更少受尊重的為31%，基本持平的為35%。與此同時，6成2的美國人認為，美國人現在世界上受到的尊重比十年前更少。