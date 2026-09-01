延安行：霧鎖象鼻子灣　重溫“雪地講話”

毛澤東雪地講話台（中評社 高映竹） 中評社延安9月23日電（記者 高映竹）1935年11月5日下午，陝北甘泉縣象鼻子灣，天上飄起罕見的鵝毛大雪。據當地老人回憶，那天，一位紅軍首長站在村前的空地上講話，鄉親們聽不清他講了什麼，只看見雪地裡的紅軍戰士面容憔悴、衣衫襤褸：有的身上披著麻袋一樣的毯子，有的褲子磨成了半截褲，腳上的草鞋只剩下兩根帶子。



經歷了一年的長征，一路遭遇敵人的圍追堵截，面對如此嚴峻的形勢，戰士們心裡十分忐忑：中國革命是不是走到了盡頭？就在這時，那位首長在大雪中向300餘名將士發表了一場震撼人心的講話。他就是毛澤東，這場講話，就是著名的“雪地講話”。



90年後的9月22日早晨，大霧彌漫。粵港澳大灣區媒體聯盟“重走長征路”陝甘行採訪團來到延安市甘泉縣道鎮象鼻子灣村的雪地講話舊址。舊址占地31畝，由遊客中心、會師廣場和陳列室三部分組成。廣場上復原了當年的講話台，紅一軍團與紅十五軍團的兩面軍旗並肩而立。講解員白媛媛介紹，旗座呈梯形，三邊之和為19.35米，兩面軍旗的邊長之和為11.5米，以此銘記“1935年11月5日”這一重要時刻。



白媛媛的導覽，從雪地講話前一天的那個夜晚說起。



1935年11月4日，毛澤東一行從下寺灣出發，沿洛河翻山越嶺，當晚到達喬莊村，住進了共產黨員、赤衛隊員袁存周的家。



得知紅軍首長要住到自己家裡，袁存周一大早就起來打掃衛生、收拾窑洞。傍晚，他從牆外的地窖裡搬出全家準備過冬的兩筐白菜，送到院子裡，卻被幾名戰士攔了下來。警衛問他要幹什麼，他用地道的陝北話說：“我是這個院的主家，看見你們出門沒菜吃，給你們送點菜吃。”警衛戰士聽不懂陝北話，堅持不讓他進去。



說話聲驚動了屋裡的毛澤東。問明情況後，毛澤東把袁存周請進屋裡；得知他是共產黨員、赤衛隊員，便鼓勵他多學文化知識，積極投身革命。袁存周走後，毛澤東把一筐白菜送到伙房，給戰士們改善伙食；另一筐，在離開時留在了院子裡。



那個夜晚，是袁存周第一次見到毛主席。他一生三次受到毛主席接見：第二次是1943年11月，他出席陝甘寧邊區勞模代表大會；第三次是1951年，他到北京天安門參加國慶觀禮，毛主席送給他紀念品和紀念章。



第二天下午2時許，毛澤東一行到達象鼻子灣。站在漫天飛雪裡，毛澤東對將士們說，從瑞金算起，紅軍總共走了367天，經過贛、閩、粵、湘、黔、桂、滇、川、康、甘、陝11個省，跨過五嶺山脈、湘江、烏江、大渡河、雪山草地等萬水千山，最多的走了二萬五千里，“這是一次真正的前所未有的長征”；敵人總想消滅我們，但我們並沒有被消滅，接下來要與陝北人民團結在一起，共同完成中國偉大的革命。據介紹，“長征是宣言書，長征是宣傳隊，長征是播種機”的重要論述，也是在這裡首次提出的。



毛澤東為什麼要在此時發表這樣一場講話？白媛媛從三個方面作瞭解讀。

