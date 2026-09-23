關切美中峰會 高市早苗搶先在紐約見特朗普

高市早苗22日下午搶先在紐約見特朗普 白宮視頻

中評社華盛頓9月22日電（記者 余東暉）因為關切即將於24日舉行的中美峰會，日本首相高市早苗將原定在聯合國大會發表講話的計劃提前兩天，搶先於22日在紐約與美國總統特朗普會談了半小時。兩人討論了與中國的經濟和安全關係。



高市早苗去年11月在日本國會公然声称，台灣若受攻击，对日本构成“存亡危机事态”，導致中日關係緊張驟然升級。中日各方面交往降至冰點，中國斷絕對日本的稀土出口。與此同時，中美關係進入“貿易休戰”的相對穩定期。中美領導人在4個多月內實現互訪，日本人對於特朗普輕視盟友、注重交易倍感憂慮。在此背景下，高市早苗搶先與特朗普見面，試圖要求特朗普確認對於強化美日同盟的承諾。



在22日下午1點鐘閉門會晤之前面對媒體時，特朗普和高市在鏡頭前互相稱讚，他稱她是“我的朋友”，並表示她“將會成為偉大的首相之一”。高市用日語感謝特朗普對日美同盟的承諾。她說：“在日益嚴峻的安全環境背景下，包括近年來亞洲的安全環境，我想抓住這個機會向世界展示我們聯盟是多麼富有活力。”



大約半個小時的會晤之後，高市內閣副官房長官尾崎正直告訴媒體，兩人同意就與中國相關的問題密切協調。他稱：“在這個至關重要的時刻，我們展現了我們聯盟堅定不移的韌性。”