“戰時選舉”收官　俄執政黨大勝地位穩固

2026年9月21日，在俄羅斯首都莫斯科，俄羅斯中央選舉委員會主席帕姆菲洛娃（中）在新聞發布會上介紹選舉投票情況。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月23日電／俄羅斯日前舉行第九屆國家杜馬（議會下院）選舉。這是俄羅斯自2022年對烏克蘭開展特別軍事行動以來，首次舉行全國性議會選舉。分析人士認為，在複雜內外環境下，這次選舉過程中雖有“場外干擾”，但整體平穩，執政黨統一俄羅斯黨（統俄黨）表現符合預期。預計俄政壇將保持總體穩定，內外政策將得以延續。與此同時，新興力量的發展也值得關注。



執政黨地位穩固



據新華社報導，本屆國家杜馬選舉於9月18日至20日舉行，共有10個政黨角逐共450個議席。其中，225個議席由各政黨按得票比例分配，衹有得票率達到5%的政黨才能分到這部分議席；剩餘225席由各選區投票產生，每個選區選出一名議員，得票最多者當選。



截至當地時間22日上午，俄中央選舉委員會公布的數據顯示，計票已完成超過97%。統俄黨以58.19%的得票率大幅領先，俄羅斯聯邦共產黨（俄共）和俄羅斯自由民主黨以13.49%和8.90%的得票率分列第二和第三，緊隨其後的新人黨、公正俄羅斯黨也邁過了5%得票率門檻。



初步統計顯示，此次選舉投票率達到59.32%，明顯高於2021年和2016年國家杜馬選舉。選舉最終結果預計最早於9月25日揭曉。



俄媒此前根據21日的計票結果分析，統俄黨有望拿下355個議席，創歷史新高，從而穩固“絕對多數”席位和執政黨地位。



除了投票站的常規投票，本次選舉還設有遠程電子投票渠道，共有超365萬名選民通過這種方式完成投票。俄國民經濟與國家行政學院專家維多利亞·卡爾波娃說，電子投票是俄羅斯在特殊時期確保選舉安全穩妥進行的重要手段，也是此次選舉高投票率的重要原因之一。



“場外干擾”無礙大局



本屆國家杜馬選舉在俄羅斯與烏克蘭衝突持續、外部安全壓力加大的特殊背景下舉行。